Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недостатки Renault Logan, о которых вам не расскажут в автосалоне
Секрет здоровья ЖКТ: разбиваем миф о раздельном питании
Сербский Ниш: памятник истории и гастрономический рай
Как организовать жизнь кролика в квартире без хлопот
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Как приготовить вкусный и ароматный суп с картофельной вермишелью, который так нравится детям
Натуральные рецепты для сияния кожи с травяными компрессами
Лера Кудрявцева пожаловалась на поведение мужчины в поезде
Вулкан Бардарбунга потряс Исландию: будет ли мощное извержение

Права пассажиров при задержке рейса: гид по услугам и штрафам

1:30
Туризм

Российские пассажиры, столкнувшиеся с задержкой рейса, могут рассчитывать на ряд бесплатных услуг, которые авиаперевозчик обязан предоставить по закону. Эти меры направлены на облегчение ожидания и компенсацию неудобств, связанных с переносом вылета.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Согласно правилам, пассажирам доступны следующие услуги:

Бесплатные напитки после 2 часов задержки рейса;
Возможность сделать два телефонных звонка или отправить два электронных сообщения спустя 2 часа ожидания;
Горячее питание, если задержка составляет более 4 часов;
Доступ в комнату матери и ребёнка для пассажиров с детьми до 7 лет;
Предоставление гостиницы, если рейс задержан на 6 часов ночью или 8 часов днём;
Бесплатный трансфер до гостиницы и обратно;
Услуги по хранению багажа.

В случаях, когда задержка рейса произошла по вине авиакомпании или вынуждена обстоятельствами, пассажиры имеют право отказаться от перелёта и потребовать возврата средств. Более того, можно взыскать с перевозчика штраф за время ожидания.

"Штраф рассчитывается из 25% минимального размера оплаты труда (МРОТ) за каждый час задержки, но не может превышать 50% стоимости авиабилета", — пояснили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, клиенты имеют право на возмещение убытков, если смогут доказать их причинно-следственную связь с задержкой рейса.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Шоу-бизнес
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз Аудио 
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Популярное
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали

Как часто мыться и что выбрать: душ или ванну? Узнайте, как избежать ошибок, которые вредят коже, и сохранить здоровье с простыми правилами гигиены.

Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Последние материалы
Недостатки Renault Logan, о которых вам не расскажут в автосалоне
Секрет здоровья ЖКТ: разбиваем миф о раздельном питании
Сербский Ниш: памятник истории и гастрономический рай
Как организовать жизнь кролика в квартире без хлопот
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Как приготовить вкусный и ароматный суп с картофельной вермишелью, который так нравится детям
Натуральные рецепты для сияния кожи с травяными компрессами
Лера Кудрявцева пожаловалась на поведение мужчины в поезде
Вулкан Бардарбунга потряс Исландию: будет ли мощное извержение
Йога со щенками: издевательство над животными или полезная практика?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.