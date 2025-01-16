Права пассажиров при задержке рейса: гид по услугам и штрафам

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские пассажиры, столкнувшиеся с задержкой рейса, могут рассчитывать на ряд бесплатных услуг, которые авиаперевозчик обязан предоставить по закону. Эти меры направлены на облегчение ожидания и компенсацию неудобств, связанных с переносом вылета.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Согласно правилам, пассажирам доступны следующие услуги:

Бесплатные напитки после 2 часов задержки рейса;

Возможность сделать два телефонных звонка или отправить два электронных сообщения спустя 2 часа ожидания;

Горячее питание, если задержка составляет более 4 часов;

Доступ в комнату матери и ребёнка для пассажиров с детьми до 7 лет;

Предоставление гостиницы, если рейс задержан на 6 часов ночью или 8 часов днём;

Бесплатный трансфер до гостиницы и обратно;

Услуги по хранению багажа.

В случаях, когда задержка рейса произошла по вине авиакомпании или вынуждена обстоятельствами, пассажиры имеют право отказаться от перелёта и потребовать возврата средств. Более того, можно взыскать с перевозчика штраф за время ожидания.

"Штраф рассчитывается из 25% минимального размера оплаты труда (МРОТ) за каждый час задержки, но не может превышать 50% стоимости авиабилета", — пояснили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, клиенты имеют право на возмещение убытков, если смогут доказать их причинно-следственную связь с задержкой рейса.