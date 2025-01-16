Права пассажиров при задержке рейса: гид по услугам и штрафам

Российские пассажиры, столкнувшиеся с задержкой рейса, могут рассчитывать на ряд бесплатных услуг, которые авиаперевозчик обязан предоставить по закону. Эти меры направлены на облегчение ожидания и компенсацию неудобств, связанных с переносом вылета.
Согласно правилам, пассажирам доступны следующие услуги:
Бесплатные напитки после 2 часов задержки рейса;
Возможность сделать два телефонных звонка или отправить два электронных сообщения спустя 2 часа ожидания;
Горячее питание, если задержка составляет более 4 часов;
Доступ в комнату матери и ребёнка для пассажиров с детьми до 7 лет;
Предоставление гостиницы, если рейс задержан на 6 часов ночью или 8 часов днём;
Бесплатный трансфер до гостиницы и обратно;
Услуги по хранению багажа.
В случаях, когда задержка рейса произошла по вине авиакомпании или вынуждена обстоятельствами, пассажиры имеют право отказаться от перелёта и потребовать возврата средств. Более того, можно взыскать с перевозчика штраф за время ожидания.
"Штраф рассчитывается из 25% минимального размера оплаты труда (МРОТ) за каждый час задержки, но не может превышать 50% стоимости авиабилета", — пояснили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, клиенты имеют право на возмещение убытков, если смогут доказать их причинно-следственную связь с задержкой рейса.
Как часто мыться и что выбрать: душ или ванну? Узнайте, как избежать ошибок, которые вредят коже, и сохранить здоровье с простыми правилами гигиены.