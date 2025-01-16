Сербский Ниш: памятник истории и гастрономический рай

Ниш — это пересечение балканских дорог и важный транспортный узел, который привлекает туристов своей уникальной архитектурой, богатой историей и живописной природой.

Фото: Wikimedia Commons by Pivari.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ниш, Сербия, турецкая крепость

Главная достопримечательность города — Нишская крепость, настоящий памятник многовековой истории, вобравший в себя элементы разных эпох и культур. На её территории находятся концертный зал, музей под открытым небом и зелёный парк, где местные жители и гости города могут насладиться прогулками или посетить культурные мероприятия.

Историческое значение Ниша невозможно переоценить. Именно здесь, в римскую эпоху, родился Константин Великий. В V веке город был разрушен гуннами, но затем восстановлен византийцами.

Позднее, в XV веке, Ниш попал под власть Османской империи, которая оставила после себя такие памятники, как мечеть Бали-Бегова. В XVII веке крепость ненадолго захватили австрийцы, но вскоре она снова перешла под османский контроль.

Лишь в 1878 году Ниш освободился от османского владычества, и крепость стала символом мира и возрождения, превратившись в городской парк, где сейчас проходят концерты и фестивали.

Кулинарные традиции Ниша также заслуживают внимания. Город славится своим мясом, приготовленным на гриле. Среди блюд, которые обязательно стоит попробовать:

Плескавица — ароматная плоская котлета, подающаяся с овощами и соусом.

Кобасица — сочные колбаски, идеально сочетающиеся с картофелем-фри.

Караджорджева — мясо в кляре с сырной начинкой и разнообразными добавками.

Мешано месо — ассорти из различных видов мяса, приготовленных на гриле.

Не забывайте и о традиционных сербских салатах, таких как шопский, купус (капустный), парадайз (томатный) и кромпир (картофельный). Дополнят трапезу соленья, гуляш или густой суп чорба, который согреет даже в холодный день.

Уточнения

Ниш (серб. Ниш / Niš) — город и муниципалитет в Сербии, столица административного региона Нишавский округ.

