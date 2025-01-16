В Москве похолодает, но морозов не ожидается

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В столичном регионе ожидается возвращение отрицательных температур к концу января, но зимняя погода останется относительно мягкой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Flickr: Japanese Maple II by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мороз после оттепели

Температура выше нормы, но в пределах, типичными для зимы. Он подчеркнул, что зима в столичном регионе ещё не сдаёт своих позиций. По аналоговым прогнозам, в феврале возможны кратковременные похолодания с температурами до -15 градусов.

Ближайшие дни будут сопровождаться оттепелью. Ночью в среду температура опустится до -2…-4°C, а днём поднимется до 0…+2°C. К выходным температурный режим сохранится в диапазоне -3…+2°C, в понедельник дневная температура — от 0 до +5°C.

Холодный воздух, поступающий в тыл антициклона, вызывает значительные температурные аномалии в Ямало-Ненецком автономном округе. С 16 по 19 января температура в регионе будет на 5-8 градусов ниже климатической нормы, достигая значений в -33…-36 °C.

На Таймыре с 15 по 19 января температура будет на 11-16 градусов ниже нормы, а абсолютные значения составят -42…-49 °C. В северных районах Красноярского края морозы также будут значительными: на 7-9 градусов ниже среднего уровня, с температурой воздуха от -41 до -46 °C.

Синоптики предупреждают, что столь низкие температуры могут представлять опасность для здоровья и требуют особой осторожности в повседневной жизни и на транспорте.

Уточнения

Таймы́р (Таймы́рский полуо́стров) — крупнейший полуостров в России, самая северная материковая часть суши Евразийского континента, расположен между Енисейским заливом Карского моря и Хатангским заливом моря Лаптевых.



Яма́л — полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России.

