За прошедшие сутки с пляжей Севастополя вывезли ещё более 4 тонн грунта

С пляжей Севастополя вывезли уже более 163 тонн грунта с нефтепродуктами.
За последние сутки с пляжей Севастополя было вывезено более 4 т загрязнённого мазутом грунта. Об этом в своём телеграмм-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"14 января было вывезено 4,3 тонны загрязнённого мазутом грунта. В общей сложности вывезли 163,1 тонны. Продолжается работа по вывозу мешков с загрязнённым грунтом", — написал он.
Он также сообщил, что в государственной ветклинике сейчас находятся на реабилитации 46 птиц, которые пострадали в результате разлива нефтепродуктов.
Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.
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