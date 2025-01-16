Анапа и Сочи борются за лидерство среди летних курортов России

Анапа стала одним из лидеров среди пляжных направлений России для летнего отдыха в 2025 году. Её доля в общем объёме бронирований составляет 35%, лишь немного уступая Сочи с его 36%. Другие популярные направления, такие как Геленджик и Крым, занимают 14% и 13% соответственно.
Летние продажи курортов Краснодарского края в этом году шли на 15-20% лучше, чем в 2024 году. Однако экологическое ЧП с разливом нефтепродуктов у берегов Анапы временно замедлило рост спроса. В результате отставание в бронированиях по сравнению с началом 2024 года составило 6-8%.
Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что спрос на курорты Кубани начнёт восстанавливаться после устранения последствий аварии и публикации официальных заявлений о безопасности отдыха. Положительную роль сыграют также отзывы туристов, которые помогут восстановить доверие к регионам.
Интерес к раннему бронированию в 2025 году вырос на 5-10% по сравнению с прошлым годом. До середины января бронирования Сочи увеличились на 20%, а Геленджика — на впечатляющие 47%. Крым также демонстрирует активный рост — запросов на отдых летом вдвое больше, чем годом ранее.
Несмотря на временные сложности, курорты Краснодарского края продолжают сохранять статус главных центров пляжного отдыха в России.
Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
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