10 фактов о Новосибирске

10 интересных фактов о Новосибирске, о которых вы, возможно, не знали.
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Новосибирский театр оперы и балета
До 20-х годов прошлого века жители Новосибирска жили в 2 часовых поясах.
Раньше город именовался Ново-Николаевск.
В Новосибирске находится самая длинная в мире улица без поворотов. Называется она Красная и её длина около 7 километров.
В Новосибирске есть музей Солнца, посвящённый солнечным культам различных народов.
Площадь города более 500 квадратных километров, что больше площади ряда тропических стран.
В Новосибирске находится и самый длинный в мире метромост. Его протяжённость более 2 км.
Река Обь, протекающая через город, — самая большая по площади бассейна река в России.
В середине 40-х годов 20 века в Новосибирске жил знаменитый гипнотизёр Вольф Мессинг.
Новосибирск является одним из самых быстрорастущих городов мира.
Новосибирский театр оперы и балета - самое крупное театральное здание в России и второе в мире.
Уточнения
Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.