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10 фактов о Новосибирске

1:11
Туризм

10 интересных фактов о Новосибирске, о которых вы, возможно, не знали.

Новосибирский театр оперы и балета
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новосибирский театр оперы и балета
  1. До 20-х годов прошлого века жители Новосибирска жили в 2 часовых поясах.
  2. Раньше город именовался Ново-Николаевск.
  3. В Новосибирске находится самая длинная в мире улица без поворотов. Называется она Красная и её длина около 7 километров.
  4. В Новосибирске есть музей Солнца, посвящённый солнечным культам различных народов.
  5. Площадь города более 500 квадратных километров, что больше площади ряда тропических стран.
  6. В Новосибирске находится и самый длинный в мире метромост. Его  протяжённость более 2 км.
  7. Река Обь, протекающая через город,  — самая большая по площади бассейна река в России.
  8. В середине 40-х годов 20 века в Новосибирске жил знаменитый гипнотизёр  Вольф Мессинг.
  9. Новосибирск является одним из самых быстрорастущих городов мира.
  10. Новосибирский театр оперы и балета - самое крупное театральное здание в России и второе в мире.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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