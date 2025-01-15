Названа стоимость самых дорогих туров в России

Поездка на Телецкое озеро в Горном Алтае стала самой накладной туристической программой, зарегистрированной в России в 2024 году. Для семьи из трех человек отпуск обошелся в 4,99 миллиона рублей, как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Семья выбрала для проживания роскошный пятизвездочный отель на протяжении двух недель. Однако необходимо отметить, что расходы на авиаперелет не были включены в итоговую сумму — путешественники оплачивали их дополнительно.
Для семьи из шести человек отпуск в Сочи оказался более бюджетным и обошелся в 3,8 миллиона рублей. Они провели 14 дней в президентском люксе того же класса отеля, при этом в стоимость тура уже входили завтраки и авиаперелет.
Еще одним дорогим вариантом стал индивидуальный тур на Камчатку для семьи из пяти человек, которые в июле 2024 года заплатили 3,5 миллиона рублей. В течение восьми дней они наслаждались комфортным пребыванием в премиальном отеле и получили доступ к разнообразным экскурсиям.
Кроме того, в список самых дорогих туров 2024 года вошли поездки в Анапу, Карелию, Крым и Самару, где минимальная стоимость составила 1,53 миллиона рублей.
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