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Названа стоимость самых дорогих туров в России

1:33
Туризм

Поездка на Телецкое озеро в Горном Алтае стала самой накладной туристической программой, зарегистрированной в России в 2024 году. Для семьи из трех человек отпуск обошелся в 4,99 миллиона рублей, как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Девушки путешествуют на машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушки путешествуют на машине

Семья выбрала для проживания роскошный пятизвездочный отель на протяжении двух недель. Однако необходимо отметить, что расходы на авиаперелет не были включены в итоговую сумму — путешественники оплачивали их дополнительно.

Для семьи из шести человек отпуск в Сочи оказался более бюджетным и обошелся в 3,8 миллиона рублей. Они провели 14 дней в президентском люксе того же класса отеля, при этом в стоимость тура уже входили завтраки и авиаперелет.

Еще одним дорогим вариантом стал индивидуальный тур на Камчатку для семьи из пяти человек, которые в июле 2024 года заплатили 3,5 миллиона рублей. В течение восьми дней они наслаждались комфортным пребыванием в премиальном отеле и получили доступ к разнообразным экскурсиям.

Кроме того, в список самых дорогих туров 2024 года вошли поездки в Анапу, Карелию, Крым и Самару, где минимальная стоимость составила 1,53 миллиона рублей.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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