Россияне полюбили путешествовать в одиночку

В январе 2025 года наблюдается рост интереса россиян к индивидуальным поездкам на 18 процентов.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

По информации источника, все больше российских туристов предпочитают путешествовать в одиночку, так как это дает возможность самостоятельно выбирать маршрут, место проживания, питание и экскурсии.

Согласно исследованиям компании, в первой половине января наиболее популярными направлениями для самостоятельных поездок стали Москва и Санкт-Петербург, которые составили 15 процентов всех бронирований. За ними, с 10 процентами, идет Сочи, а на третьем месте — Краснодар с 3 процентами одиночных резерваций. Эти данные были предоставлены сервисом бронирования "Твил" и опубликованы на сайте "Ленты.ру".

Уточнения

Краснода́р — город-миллионер на юго-западе России, административный центр Краснодарского края. Один из крупнейших и самых многонаселённых городов Юга России.

