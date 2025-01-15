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Россияне полюбили путешествовать в одиночку

Туризм

В январе 2025 года наблюдается рост интереса россиян к индивидуальным поездкам на 18 процентов.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

По информации источника, все больше российских туристов предпочитают путешествовать в одиночку, так как это дает возможность самостоятельно выбирать маршрут, место проживания, питание и экскурсии.

Согласно исследованиям компании, в первой половине января наиболее популярными направлениями для самостоятельных поездок стали Москва и Санкт-Петербург, которые составили 15 процентов всех бронирований. За ними, с 10 процентами, идет Сочи, а на третьем месте — Краснодар с 3 процентами одиночных резерваций. Эти данные были предоставлены сервисом бронирования "Твил" и опубликованы на сайте "Ленты.ру".

 

Уточнения

Краснода́р — город-миллионер на юго-западе России, административный центр Краснодарского края. Один из крупнейших и самых многонаселённых городов Юга России.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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