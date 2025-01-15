За разбитый на борту термометр пассажирка заплатила авиакомпании 230 тысяч рублей

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания «Аэрофлот» выиграла судебный иск против пассажирки рейса Москва – Сыктывкар, которая принесла на борт ртутный термометр, нарушив правила перевозки. Во время полёта градусник разбился, что привело к серьёзным убыткам авиакомпании. Суд обязал женщину возместить ущерб в размере почти 230 тысяч рублей.

Фото: Wikimedia Commons by Zwager is licensed under Public domain ртутные термометры

Как стало известно изданию TourDom.ru, инцидент произошёл летом 2023 года, а судебный процесс занял полтора года. После посадки в аэропорту Сыктывкара пассажирка сообщила стюардессе, что разбила термометр. Она утверждала, что убрала стеклянные осколки, но капли ртути остались. Бортпроводница сообщила о случившемся командиру экипажа, после чего ртуть была собрана, а пострадавшие кресла заклеены полиэтиленовой плёнкой до конца обратного рейса в Москву.

В Шереметьево самолёт отправили на ремонт. Для полной очистки салона от ртути потребовалось провести демеркуризацию и тщательную проверку оборудования, включая снятие блоков кресел. Такие меры были признаны необходимыми из-за высокой коррозийной активности ртути. По словам экспертов, даже небольшое её количество может нанести серьёзный вред металлическим частям самолёта за считанные часы.

Общие затраты «Аэрофлота» на устранение последствий составили около 224 тысяч рублей, ещё около 5 тысяч ушло на оплату госпошлины при подаче иска.

Защита пассажирки утверждала, что термометр не был ртутным, и даже пыталась оспорить факт его повреждения. Однако свидетели, включая стюардессу, подтвердили, что на месте аварии было обнаружено 10 шариков ртути. Данные также зафиксированы в документации полётного задания.

Аргумент защиты о том, что самолёт всё же совершил обратный рейс с пассажирами, суд счёл не имеющим значения. Ключевым моментом стало то, что правила авиакомпании запрещают провоз подобных предметов. Как выяснилось, термометр легко мог быть пронесён на борт, поскольку металлодетектор в аэропорту не реагирует на столь малое количество металла, а визуальный досмотр проводится выборочно.

Суд вынес решение в пользу «Аэрофлота», подчеркнув ответственность пассажирки за нарушение правил перевозки и причинение ущерба.

Уточнения

Термо́метр (греч. θέρμη «тепло» + μετρέω «измеряю»), также гра́дусник — измерительный прибор для измерения температуры различных тел и сред (воздуха, почвы, воды и т. д.).

