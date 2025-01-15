Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Netflix представляет: драма, от которой невозможно оторваться
Мытье рук: тревожные данные о привычках европейцев
Как избавиться от гормонов и антибиотиков из магазинной курицы перед приготовлением
Учёные обнаружили неизвестный остров в Каспийском море
Уникальная зебра Тира: как природа создала чудо?
Диабет у питомца: как распознать
Почему чайные пакетики опасны для человека?
Рыба-меч и жираф: что общего между океаном и саванной
Как правильно отдыхать во время тренировки?

Димицана - идеальное место для путешествий зимой, когда туман и снег создают магию

2:16
Туризм

Горная Аркадия привлекает путешественников своей природной красотой, историей, атмосферой спокойствия и традиционной кухней. Здесь вы найдёте уникальное сочетание живописных ландшафтов, культурного наследия и местных ремёсел, создающих незабываемую палитру впечатлений.

Димицана, православная церковь
Фото: Wikimedia Commons by G Da, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Димицана, православная церковь

Особого внимания заслуживает Димицана — старинная деревня Аркадии, приютившаяся на высоте 950 метров на двух холмах. Этот уголок Греции хранит легенды и мифы, соединяя прошлое с настоящим. Ставший "пороховым складом Мории" в своей истории, город продолжает вдохновлять посетителей своей аутентичностью.

Город идеален для создания историй в стиле нуар: узкие мощёные улочки, строгие каменные здания, мистическая атмосфера. Только старинные часы, отбивающие каждые полчаса, могут вернуть вас в реальность.

Димицана выросла на месте древнего города Тевфиды, возвышаясь над ущельем Лусиос. Вид с городских холмов открывает пейзаж с речной долиной, панорамой мегаполиса и заснеженными вершинами Тайгета.

Прогулки по городу — это как путешествие по музею под открытым небом. Вы увидите традиционные каменные дома, мосты, монастыри, старинные фонтаны и даже сохранившиеся пороховые заводы. История, запечатлённая в камне и воде, тянется от античной Тефтиды до времени турецкой оккупации.

Историческая библиотека Димицаны хранит не только книги, но и музейные экспонаты: археологические находки, предметы народного быта, ткацкие станки. В пригороде расположен уникальный Музей гидроэнергетики, рассказывающий об использовании воды как источника энергии, а также знаменитые монастыри Философос и Продромос, укрывшиеся в ущелье Лусиос.

Каменные дома Димицаны не остались заброшенными — большинство из них бережно восстановлены и превратились в уютные хостелы. Узкие улочки города зимой нередко укрыты снегом, а по утрам прохладный воздух создаёт особую атмосферу.

Уточнения

Димица́на (греч. Δημητσάνα) — историческая деревня в Греции. Расположена на высоте 946 метров над уровнем моря на вершине холма, с южной стороны которого открывается великолепный вид на равнину Мегалополиса и горы Тайгет.

Тевфида (др.-греч. Τεῦθις, Τευθίς) — древнегреческий город в области Аркадия.

Хостел (англ. hostel «общежитие») — система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской
Шоу-бизнес
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской Аудио 
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Шоу-бизнес
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Netflix представляет: драма, от которой невозможно оторваться
Мытье рук: тревожные данные о привычках европейцев
Как избавиться от гормонов и антибиотиков из магазинной курицы перед приготовлением
Учёные обнаружили неизвестный остров в Каспийском море
Уникальная зебра Тира: как природа создала чудо?
Диабет у питомца: как распознать
Греция озаботилась высокими ценами на энергоресурсы
Почему чайные пакетики опасны для человека?
Рыба-меч и жираф: что общего между океаном и саванной
Димицана - идеальное место для путешествий зимой, когда туман и снег создают магию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.