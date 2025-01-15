Ошибка путешественников: игнорирование этих советов может стоить здоровья

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2:43
Туризм

Нет ничего хуже, чем заболеть в долгожданном путешествии. Просыпаетесь в гостиничном номере, готовитесь к экскурсиям, но чувствуете ломоту в теле и заложенность носа.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Почему так происходит? Особенно риск велик, если вы отправляетесь из тёплого климата в заснеженные горы или наоборот, с морозов — на пляж.

"Быстрая смена климата может временно снизить эффективность иммунной системы", — говорит Джейсон Сингх, терапевт из One Oak Medicalон.

Резкая смена температур, заставляет организм адаптироваться к разным метаболическим состояниям, вдобавок, пересыхают слизистые оболочки, увеличивая риск заражения.

Например, риновирус размножается быстрее при низких температурах в носу (33-35 °C), поэтому такие инфекции особенно распространены зимой.

Как избежать болезней в первые 48 часов после прибытия?

Дайте организму время адаптироваться

Доктор Сингх рекомендует в первые два дня путешествия уделить больше времени отдыху. Вместо утренних экскурсий или пляжного отдыха в тропиках, если вы прибыли из зимы, постарайтесь поспать подольше.

"Проводите первые 24-48 часов в условиях с контролируемой температурой. Это поможет вашему телу плавно адаптироваться", — советует Сингх.

Пейте больше воды

Достаточное потребление жидкости — ключ к здоровью. Особенно важно пить воду во время перелётов, когда воздух в салоне самолёта пересушен.

"Резкие перепады температур влияют на водный баланс: в жарком климате вы теряете воду из-за потоотделения, в холодном — через водяной пар при дыхании", — подчёркивает доктор Сингх.

Возьмите с собой электролитные добавки или напитки, чтобы избежать обезвоживания.

Создайте комфортный микроклимат

В сухих регионах используйте увлажнитель воздуха в гостиничном номере. Также захватите многослойную одежду и витамин D3, чтобы поддержать организм.

Как климатические изменения влияют на организм?

Дома человек постепенно привыкает к сезонным изменениям температуры и влажности. Но если вы за несколько часов перелёта попадаете в совершенно другой климат, организму приходится адаптироваться мгновенно. Это создаёт дополнительную нагрузку, особенно на иммунитет.

К счастью, правильная подготовка и внимательное отношение к себе помогут избежать неприятностей. Важно высыпаться, пить воду и избегать переохлаждения или перегрева в первые дни поездки.

Уточнения

Холекальциферо́л (Cholecalciferol), витамин D3 — органическое соединение, жирорастворимый витамин. Образуется в коже под действием УФ-лучей из 7-дигидрохолестерина, а также в небольшом количестве поступает с пищей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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