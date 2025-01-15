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Путешествие в сказку: жизнь на Вилле Тревиль

2:12
Туризм

На юге Италии, в регионе Кампания, раскинулись 34 мили живописного побережья Тирренского моря. Амальфитанское побережье славится потрясающими видами, бирюзовыми водами и пастельными домиками, как будто парящими на скалах.

Курорт
Фото: commons.wikimedia.org by Dima Sergiyenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курорт

Этот рай запечатлён во многих фильмах, включая "Клеопатру" и "Талантливого мистера Рипли". Среди 13 прибрежных городков особняком стоит Позитано — жемчужина списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уникальная атмосфера Виллы Тревиль

Villa Treville — это не просто отель, а настоящее воплощение итальянской роскоши и культурного наследия. Ранее вилла принадлежала Франко Дзеффирелли, легендарному режиссёру, и до сих пор хранит атмосферу звёздной эпохи.

Здесь отдыхали Коко Шанель, Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон. Сегодня на вилле останавливаются как знаменитости, так и обычные путешественники, желающие насладиться уникальной атмосферой.

На территории расположены четыре виллы с 16 изысканными люксами, каждый из которых оформлен в честь оперы или театрального произведения, значимых для Дзеффирелли. Например, люкс "Ромео и Джульетта" покоряет романтической обстановкой, а "Каллас" восхищает яркостью и светом, отдавая дань великой оперной певице Марии Каллас.

Чем заняться на Villa Treville

На вилле вам предложат:

  • Кулинарные мастер-классы. Научитесь готовить классические итальянские блюда.
  • Экскурсии на Капри. Исследуйте скалистое побережье, посетите элитные магазины и Сады Августа.
  • Фотосессии La Dolce Vita. Почувствуйте себя героем фильма Феллини, проехавшись на ретро-автомобиле.

Вечерами обязательно посетите ресторан Maestro's. Здесь подают блюда средиземноморской кухни из свежайших сезонных ингредиентов. А после — расслабьтесь с коктейлем в баре, наслаждаясь панорамным видом на море.

Как добраться

Ближайшие аэропорты находятся в Неаполе и Риме. Из них легко добраться до Позитано на поезде, автобусе или такси.

Уточнения

Джан Франко Корси Дзеффирелли, итал. Gian Franco Corsi Zeffirelli; 12 февраля 1923, Флоренция — 15 июня 2019, Рим) — итальянский режиссёр театра, оперы и кино, сценарист, продюсер, художник. Дважды номинирован на премию «Оскар».  Депутат Сената Италии в 1994—2001 годах.

Позитано (итал. Positano) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно. Покровителем коммуны почитается святой Вит. Праздник ежегодно празднуется 15 июня. Также в коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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