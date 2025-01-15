Долина королей: чем впечатляет легендарная Вайпио

Хотите увидеть Гавайи, которые остаются нетронутыми массовым туризмом? Добро пожаловать на побережье Хамакуа, где природа раскрывает свою первозданную красоту.
Этот уголок Большого острова привлекает не только великолепными водопадами, но и пышными тропическими лесами, скалистыми берегами и таинственными долинами, которые манят исследователей.
Простирающееся на 50 миль между городами Хило и долиной Вайпио, побережье Хамакуа хранит богатую историю.
Остатки старых сахарных плантаций переплетаются с современной жизнью, а оживлённые города, такие как Хонокаа и Лаупахохо, предлагают традиционное гавайское гостеприимство, уникальные магазины и художественные галереи. Здесь природная красота соседствует с культурным наследием, создавая уникальную атмосферу.
Путешествие по живописной дороге Пепе-экео — это настоящее приключение. Шоссе длиной всего 6,5 километра проходит через джунгли, старинные поля тростника и каскадные водопады. Эта дорога к северу от Хило подарит вам множество незабываемых видов.
Не пропустите государственный парк "Водопады Акака". Здесь, среди гигантских папоротников и бамбуковых рощ, вас ждут водопады высотой 422 фута. Лучше прийти пораньше, чтобы насладиться видами в тишине. Вход в парк для гостей с материка стоит всего $5.
Впечатлит и залив Ономеа, где можно увидеть горбатых китов, а рядом — посетить Гавайский тропический сад. Этот живой музей с 2500 видами растений рассказывает об экосистемах тропиков и изменении климата.
Путешествие по побережью Хамакуа завершится в долине Вайпио, также известной как Долина королей. Её окружают скалы высотой 600 метров, реки и каскадные водопады.
Смотровая площадка на вершине скал открывает потрясающие виды, а для самых смелых — возможность спуститься в долину, хотя путь обратно довольно сложен.
Город Хонокаа привлекает своей историей: когда-то здесь кипела жизнь на сахарных плантациях. Сегодня он известен Народным театром Хонокаа и художественными галереями. А на ферме Кахи Ола Мау можно попробовать лучший гавайский шоколад.
Лаупахохо — небольшой прибрежный городок с трагичной историей, связанной с цунами 1946 года. Теперь здесь восстанавливают память о прошлом, предлагая посетить музей поездов и прибрежные парки. Это место с особой атмосферой, которая позволяет почувствовать дух Гавайев.
Гава́йи (англ. Hawaii,) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США. В быту среди различных этнических групп сохраняются и другие языки, в том числе и гавайский.
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