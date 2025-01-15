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Долина королей: чем впечатляет легендарная Вайпио

2:59
Туризм

Хотите увидеть Гавайи, которые остаются нетронутыми массовым туризмом? Добро пожаловать на побережье Хамакуа, где природа раскрывает свою первозданную красоту.

Водопад
Фото: www.flickr.com by Gary Todd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водопад

Этот уголок Большого острова привлекает не только великолепными водопадами, но и пышными тропическими лесами, скалистыми берегами и таинственными долинами, которые манят исследователей.

Уникальные особенности побережья Хамакуа

Простирающееся на 50 миль между городами Хило и долиной Вайпио, побережье Хамакуа хранит богатую историю.

Остатки старых сахарных плантаций переплетаются с современной жизнью, а оживлённые города, такие как Хонокаа и Лаупахохо, предлагают традиционное гавайское гостеприимство, уникальные магазины и художественные галереи. Здесь природная красота соседствует с культурным наследием, создавая уникальную атмосферу.

Дороги, водопады и заповедники

Путешествие по живописной дороге Пепе-экео — это настоящее приключение. Шоссе длиной всего 6,5 километра проходит через джунгли, старинные поля тростника и каскадные водопады. Эта дорога к северу от Хило подарит вам множество незабываемых видов.

Не пропустите государственный парк "Водопады Акака". Здесь, среди гигантских папоротников и бамбуковых рощ, вас ждут водопады высотой 422 фута. Лучше прийти пораньше, чтобы насладиться видами в тишине. Вход в парк для гостей с материка стоит всего $5.

Впечатлит и залив Ономеа, где можно увидеть горбатых китов, а рядом — посетить Гавайский тропический сад. Этот живой музей с 2500 видами растений рассказывает об экосистемах тропиков и изменении климата.

Долина Вайпио — сердце Хамакуа

Путешествие по побережью Хамакуа завершится в долине Вайпио, также известной как Долина королей. Её окружают скалы высотой 600 метров, реки и каскадные водопады.

Смотровая площадка на вершине скал открывает потрясающие виды, а для самых смелых — возможность спуститься в долину, хотя путь обратно довольно сложен.

Исторические города побережья

Город Хонокаа привлекает своей историей: когда-то здесь кипела жизнь на сахарных плантациях. Сегодня он известен Народным театром Хонокаа и художественными галереями. А на ферме Кахи Ола Мау можно попробовать лучший гавайский шоколад.

Лаупахохо — небольшой прибрежный городок с трагичной историей, связанной с цунами 1946 года. Теперь здесь восстанавливают память о прошлом, предлагая посетить музей поездов и прибрежные парки. Это место с особой атмосферой, которая позволяет почувствовать дух Гавайев.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii,) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США. В быту среди различных этнических групп сохраняются и другие языки, в том числе и гавайский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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