Традиция, которой уже 500 лет: секреты Зелёного Мыса

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждую весну жители Цюриха, одного из самых безопасных и чистых городов мира, отмечают необычный праздник — Зелёный Мыс.

Фото: unsplash.com by Ales Krivec, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горы

Это событие похоже на американский День сурка, когда жители приветствуют приход нового сезона, прощаясь с зимними днями.

Однако Зелёный Мыс выделяется среди подобных праздников благодаря своей уникальной традиции — сожжению Бёгга, деревянного снеговика, наполненного фейерверками.

Легенда о Бёгге

Бёгг — это больше, чем просто снеговик. Его голова, полная фейерверков, символизирует уход зимы и приход весны. Традиция восходит к XVI веку, когда в первый понедельник после весеннего равноденствия жители переходили на летний график работы.

Сегодня поджог Бёгга становится кульминацией праздника: чем быстрее взрывается голова снеговика, тем лучше обещает быть весна и лето. Церемония начинается ровно в 18:00, собирая толпы зрителей у огромного костра.

История и современность

Изначально дети сжигали маленькие фигурки снеговиков, пока в XIX веке эта традиция не превратилась в зрелищное мероприятие с гигантским костром.

Накануне сожжения проводится детский парад: ребята в ярких костюмах сопровождают Бёгга по улицам города. На следующий день гильдии устраивают свой парад, а потом всё заканчивается символичным огнём.

Что ожидать от праздника

Праздничные дни наполнены атмосферой веселья и традиций. Помимо парадов и костра, вы сможете насладиться местными аттракционами, каруселями и захватывающими представлениями.

После сожжения Бёгга принято жарить сосиски, что добавляет уюта к мероприятию. Формально праздник завершается с уничтожением снеговика, но по всему городу загораются дополнительные костры, продлевая веселье до поздней ночи.

Стоит ли задержаться?

Хотя праздник длится всего два дня, Цюрих предлагает множество интересных мест для посещения. Любители природы могут отправиться в долину Вегитал с её пещерами и озером.

Если вы новичок в Швейцарии, заранее ознакомьтесь с местными обычаями, чтобы избежать неловких ситуаций.

Интересные факты

Бронируйте отели заранее: поток туристов в дни праздника огромный.

Чтобы занять лучшие места для просмотра парада и сожжения, приходите заранее.

Подготовьтесь к разнообразным развлечениям: от аттракционов до гастрономических удовольствий.

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft,) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне. В Цюрихе в апреле отмечают фестиваль Зеленый Мыс — своеобразную встречу весны.



