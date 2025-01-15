Каждую весну жители Цюриха, одного из самых безопасных и чистых городов мира, отмечают необычный праздник — Зелёный Мыс.
Это событие похоже на американский День сурка, когда жители приветствуют приход нового сезона, прощаясь с зимними днями.
Однако Зелёный Мыс выделяется среди подобных праздников благодаря своей уникальной традиции — сожжению Бёгга, деревянного снеговика, наполненного фейерверками.
Бёгг — это больше, чем просто снеговик. Его голова, полная фейерверков, символизирует уход зимы и приход весны. Традиция восходит к XVI веку, когда в первый понедельник после весеннего равноденствия жители переходили на летний график работы.
Сегодня поджог Бёгга становится кульминацией праздника: чем быстрее взрывается голова снеговика, тем лучше обещает быть весна и лето. Церемония начинается ровно в 18:00, собирая толпы зрителей у огромного костра.
Изначально дети сжигали маленькие фигурки снеговиков, пока в XIX веке эта традиция не превратилась в зрелищное мероприятие с гигантским костром.
Накануне сожжения проводится детский парад: ребята в ярких костюмах сопровождают Бёгга по улицам города. На следующий день гильдии устраивают свой парад, а потом всё заканчивается символичным огнём.
Праздничные дни наполнены атмосферой веселья и традиций. Помимо парадов и костра, вы сможете насладиться местными аттракционами, каруселями и захватывающими представлениями.
После сожжения Бёгга принято жарить сосиски, что добавляет уюта к мероприятию. Формально праздник завершается с уничтожением снеговика, но по всему городу загораются дополнительные костры, продлевая веселье до поздней ночи.
Хотя праздник длится всего два дня, Цюрих предлагает множество интересных мест для посещения. Любители природы могут отправиться в долину Вегитал с её пещерами и озером.
Если вы новичок в Швейцарии, заранее ознакомьтесь с местными обычаями, чтобы избежать неловких ситуаций.
Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft,) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне. В Цюрихе в апреле отмечают фестиваль Зеленый Мыс — своеобразную встречу весны.
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