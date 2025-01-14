Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенник выдавал себя за Брэда Питта: как француженка повелась на уловку афериста и развелась с мужем?
Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости
Казахстанские олимпийцы пожаловались на медали, но не стали их возвращать
У вашей соседки точно есть фольга в гладильной: зачем же она так нужна хозяйкам?
Защитите клубнику натуральным способом: советы по использованию древесной золы
Покупка поддержанных китайских авто: чем рискуют водители?
Неожиданный лайфхак: зачем класть чеснок в унитаз на ночь?
Какое растительное масло полезно для пожилых людей?
Есть на ночь и худеть возможно! Как лучше утолить голод перед сном?

Шенген в эту страну будет проще всего получить в 2025 году

0:47
Туризм

Россияне продолжают активно ездить в Европу. Трэвел-блогер Артём Фёдоров рассказал на своей странице в соцсети, куда будет проще всего получить шенгенскую визу в 2025 году.

загранпаспорт, виза
Фото: Wikimedia Commons by george ruiz is licensed under Public domain
загранпаспорт, виза

По его словам, больше всего успешных кейсов показывает Италия. По статистике, 95 процентов одобрений.

Визу туда, как отметил Фёдоров, можно получить всего за две недели. А еще итальянская шенгенская виза даёт возможность свободно перемещаться по странам ЕС, пишет KP. RU.

Однако для российских туристов не все так просто. Самое сложное в процессе получения визы — запись на подачу документов на нее, однако при желании это возможно сделать.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Наука и техника
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов Аудио 
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской
Шоу-бизнес
Хабенский выступил на похоронах Евгении Добровольской Аудио 
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше
Красота и стиль
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
У вашей соседки точно есть фольга в гладильной: зачем же она так нужна хозяйкам?
Защитите клубнику натуральным способом: советы по использованию древесной золы
Покупка поддержанных китайских авто: чем рискуют водители?
Неожиданный лайфхак: зачем класть чеснок в унитаз на ночь?
Какое растительное масло полезно для пожилых людей?
Есть на ночь и худеть возможно! Как лучше утолить голод перед сном?
Бесснежная зима: как сохранить влагу в почве
Эти звуки подскажут, что с вашим автомобилем не так
Мужчины, забудьте о залысинах! Какие напитки стоит ограничить, чтобы волосы не падали?
Шенген в эту страну будет проще всего получить в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.