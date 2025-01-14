Шенген в эту страну будет проще всего получить в 2025 году

Россияне продолжают активно ездить в Европу. Трэвел-блогер Артём Фёдоров рассказал на своей странице в соцсети, куда будет проще всего получить шенгенскую визу в 2025 году.
По его словам, больше всего успешных кейсов показывает Италия. По статистике, 95 процентов одобрений.
Визу туда, как отметил Фёдоров, можно получить всего за две недели. А еще итальянская шенгенская виза даёт возможность свободно перемещаться по странам ЕС, пишет KP. RU.
Однако для российских туристов не все так просто. Самое сложное в процессе получения визы — запись на подачу документов на нее, однако при желании это возможно сделать.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
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