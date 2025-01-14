Шенген в эту страну будет проще всего получить в 2025 году

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне продолжают активно ездить в Европу. Трэвел-блогер Артём Фёдоров рассказал на своей странице в соцсети, куда будет проще всего получить шенгенскую визу в 2025 году.

Фото: Wikimedia Commons by george ruiz is licensed under Public domain загранпаспорт, виза

По его словам, больше всего успешных кейсов показывает Италия. По статистике, 95 процентов одобрений.

Визу туда, как отметил Фёдоров, можно получить всего за две недели. А еще итальянская шенгенская виза даёт возможность свободно перемещаться по странам ЕС, пишет KP. RU.

Однако для российских туристов не все так просто. Самое сложное в процессе получения визы — запись на подачу документов на нее, однако при желании это возможно сделать.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

