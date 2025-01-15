Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В аэропорту Сочи появилась единая зона выдачи багажа
Летние, зимние или всесезонные шины: какой вариант лучше для вашего автомобиля
Секрет подтянутой кожи после 40: лучшая методика для устранения провисания
Технологический прорыв — уретроскоп TIRKE дробит камни в почках за 20 минут
Мама рэпера Тимати шантажом заставила внуков посетить Лувр
Техники массажа льдом для свежести кожи лица
Как приготовить рассольник, который понравится всем — рассказываем
Сорта огурцов без горечи: что выбрать для садоводства?
Цены на новые Lada и китайские модели пошли вверх с января

Бывшая стюардесса Emirates раскрыла секреты наблюдения за пассажирами первого класса

0:51
Туризм

Бывшая стюардесса Emirates Марика Микусова раскрыла детали своей работы, рассказав о том, как бортпроводники следят за пассажирами первого класса.

Стюардесса
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардесса

В интервью Daily Mail она поделилась, что в изолированных кабинах первого класса экипаж тайно наблюдает за пассажирами, чтобы убедиться в их благополучии.

"Мы делали это, чтобы убедиться, что они живы и дышат", — отметила Микусова. По ее словам, авиакомпания требует от экипажа быть в курсе всего, что происходит на борту.

Ранее другая бывшая стюардесса Emirates из России рассказала о запрете на нанесение тканевых масок во время полета. Она объяснила, что на высоте с крайне низкой влажностью такие маски могут лишить кожу влаги, вместо того чтобы ее увлажнить.

Уточнения

Экипа́ж  — группа людей (иногда одно лицо), объединённых в упорядоченную иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или совместного задания на движущемся средстве.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Еда и рецепты
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии Аудио 
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Садоводство, цветоводство
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев Аудио 
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Шоу-бизнес
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
В аэропорту Сочи появилась единая зона выдачи багажа
Летние, зимние или всесезонные шины: какой вариант лучше для вашего автомобиля
Секрет подтянутой кожи после 40: лучшая методика для устранения провисания
Технологический прорыв — уретроскоп TIRKE дробит камни в почках за 20 минут
Мама рэпера Тимати шантажом заставила внуков посетить Лувр
Техники массажа льдом для свежести кожи лица
Как приготовить рассольник, который понравится всем — рассказываем
Сорта огурцов без горечи: что выбрать для садоводства?
Цены на новые Lada и китайские модели пошли вверх с января
Дачникам на заметку: как замачивание семян огурцов влияет на урожай?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.