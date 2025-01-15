Бывшая стюардесса Emirates раскрыла секреты наблюдения за пассажирами первого класса

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывшая стюардесса Emirates Марика Микусова раскрыла детали своей работы, рассказав о том, как бортпроводники следят за пассажирами первого класса.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса

В интервью Daily Mail она поделилась, что в изолированных кабинах первого класса экипаж тайно наблюдает за пассажирами, чтобы убедиться в их благополучии.

"Мы делали это, чтобы убедиться, что они живы и дышат", — отметила Микусова. По ее словам, авиакомпания требует от экипажа быть в курсе всего, что происходит на борту.

Ранее другая бывшая стюардесса Emirates из России рассказала о запрете на нанесение тканевых масок во время полета. Она объяснила, что на высоте с крайне низкой влажностью такие маски могут лишить кожу влаги, вместо того чтобы ее увлажнить.

Уточнения

Экипа́ж — группа людей (иногда одно лицо), объединённых в упорядоченную иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или совместного задания на движущемся средстве.



