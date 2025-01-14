Отпуск в Хургаде за 300 тыс. рублей стал для семьи из Перми сплошным разочарованием

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семья из Перми потратила почти 300 тысяч рублей на десять ночей в четырехзвездочном отеле в Хургаде (Египет).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пляж

Анастасия осталась недовольна поведением отдыхающих (в основном — арабы) в ресторане, которые набрасывались на еду так, как будто были очень голодными. Администратор предложил россиянам перейти в ресторан на цокольном этаже, где обслуживали только европейцев.

В отеле было множество бассейнов, но купаться разрешили лишь в одном из-за большого числа арабов. Анастасия и ее семья предпочли проводить время на пляже. Однако без инцидента не обошлось — на пляже арабская семья украла полотенце Анастасии.

Экскурсия к египетским пирамидам должна была стать главным событием отдыха. Но большую часть времени туристам показывали магазины косметики и лавки с сувенирами. Из-за жары и усталости семья провела у пирамид меньше времени, чем планировала.

Анастасия пообещала больше никогда не возвращаться в отель Hawaii Le Jardin Aqua Park. Она отметила невоспитанность отдыхающих арабов и решила вернуться в Египет только тогда, когда накопит на достойный отель, передают "Тонкости туризма".

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

