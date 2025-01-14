Тёплый зимний отдых — куда можно поехать с детьми

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики сервиса "Яндекс Путешествия" определили топ-5 стран, идеально подходящих для отдыха у моря с детьми.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Многодетная семья

В список лучших мест для зимнего семейного отпуска в 2025 году вошли Вьетнам, Таиланд, Доминикана, Турция и Китай, сообщает "Лента.ру".

Согласно исследованию, Вьетнам выделяется как одно из наиболее комфортных направлений. Курорты Нячанг, Фукуок и Муйне предлагают идеальные условия для семейного отдыха, сочетающего пляжное расслабление и активные развлечения. Местные жители известны своим гостеприимством и любовью к детям, часто угощая маленьких туристов фруктами и сладостями.

Китайский остров Хайнань с его тропическим климатом и температурой около 25 градусов зимой также оказался в числе рекомендованных направлений. Это место идеально для тех, кто ищет тепла в зимние месяцы.

В числе других популярных направлений для отдыха с детьми оказались Таиланд, Доминикана и Турция.

В связи с растущей популярностью Вьетнама, Россия увеличит количество авиарейсов в эту страну. Полеты будут осуществлять как российские, так и вьетнамские авиакомпании.

Уточнения

О́тдых — процесс возвращения системы в балансное состояние; состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.

