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Как россиянам бесплатно оформить визу в Японию

2:35
Туризм

В 2024 году россияне совершили почти 64 тысячи поездок в Японию, что на 136,1% больше, чем в 2023 году. Рост числа путешествий связан с упрощённым визовым режимом и возможностью бесплатного получения визы для граждан России.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Россияне могут получить краткосрочную визу на срок до 90 дней или стандартную визу, которая выдаётся на конкретный период поездки. Также доступна многократная виза сроком до трёх лет, позволяющая неоднократно въезжать в Японию. Однако виза для цифрового кочевника недоступна.

Для подачи заявления на визу требуется:

  • визовая анкета;
  • заграничный паспорт;
  • копия внутреннего паспорта;
  • бронь авиабилетов и отелей;
  • документ, подтверждающий финансовую состоятельность (выписка с банковского
  • счёта или подтверждение иностранных карт).

С 11 октября 2022 года заявители также обязаны предоставить объяснение способа покрытия расходов. Для деловых поездок или визитов к родственникам требуется дополнительный пакет документов: справка с работы, гарантийное письмо от приглашающей стороны и документы, подтверждающие взаимоотношения с гарантом.

Документы на визу можно подать лично или через доверенное лицо, находясь на территории России. Подача доступна в консульских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Владивостока. Жители некоторых регионов могут воспользоваться услугами визовых центров VFS Global. Граждане РФ, проживающие за рубежом, подают документы в консульствах Японии по месту жительства.

Визу выдают на четвёртый день при отсутствии замечаний к документам. Однако заявителя могут вызвать на собеседование, попросить дополнительные документы или уточнить информацию по телефону, что может продлить сроки рассмотрения. Отказ в визе возможен без объяснения причин.

Транзитная виза
Для транзита через Японию предусмотрена виза на срок до 72 часов. Заявителю потребуется стандартный пакет документов, включая подтверждение финансовой состоятельности и бронирование отелей.

Стоимость оформления
Виза для россиян оформляется бесплатно при самостоятельной подаче документов. Однако компании-посредники взимают плату за свои услуги.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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