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Почему российские туристы возвращаются в Европу в 2025 году

2:08
Туризм

Александр Бандурин, профессор Финансового университета, прокомментировал ситуацию с восстановлением туристического потока из России в Европу.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, в 2024 году был зафиксирован заметный рост числа поездок россиян в европейские страны. 

Согласно данным МТС Travel, количество поездок увеличилось на 7% по сравнению с 2023 годом, а сервис OneTwoTrip отметил рост бронирований авиабилетов в Европу на 8%. Доля европейских направлений достигла 13% от всех международных поездок.

Александр Бандурин в интервью NewsInfo.ru сказал, что восстановлению интереса к Европе способствовало несколько ключевых факторов:

  • Транспортная доступность стала важным фактором: удобные маршруты через Ереван, Тбилиси, Баку и Турцию позволяют россиянам беспрепятственно добираться до Европы.
  • Смягчение визовой политики в 2024 году сыграло значительную роль. Сократилось число отказов в визах, снизились их стоимость и сроки получения, что сделало поездки более доступными.
  • Изменение отношения европейцев к российским туристам также способствовало росту интереса. Туристы поняли, что обычные жители Европы воспринимают их как гостей, а не как просителей.
  • Адаптация к экономическим условиям позволила россиянам планировать поездки, несмотря на колебания курса рубля. Появление новых возможностей для оплаты за рубежом, таких как открытие карт в других странах, упростило путешествия.
  • Близость европейских направлений по сравнению с дальними странами также делает Европу привлекательной: время полета в страны Европы составляет всего 2-3 часа.

Эксперт уверен, что в 2025 году интерес к европейским направлениям будет расти, благодаря постепенной нормализации отношений и желанию людей общаться и путешествовать.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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