Почему российские туристы возвращаются в Европу в 2025 году

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Александр Бандурин, профессор Финансового университета, прокомментировал ситуацию с восстановлением туристического потока из России в Европу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туристы

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, в 2024 году был зафиксирован заметный рост числа поездок россиян в европейские страны.

Согласно данным МТС Travel, количество поездок увеличилось на 7% по сравнению с 2023 годом, а сервис OneTwoTrip отметил рост бронирований авиабилетов в Европу на 8%. Доля европейских направлений достигла 13% от всех международных поездок.

Александр Бандурин в интервью NewsInfo.ru сказал, что восстановлению интереса к Европе способствовало несколько ключевых факторов:

Транспортная доступность стала важным фактором: удобные маршруты через Ереван, Тбилиси, Баку и Турцию позволяют россиянам беспрепятственно добираться до Европы.

Смягчение визовой политики в 2024 году сыграло значительную роль. Сократилось число отказов в визах, снизились их стоимость и сроки получения, что сделало поездки более доступными.

Изменение отношения европейцев к российским туристам также способствовало росту интереса. Туристы поняли, что обычные жители Европы воспринимают их как гостей, а не как просителей.

Адаптация к экономическим условиям позволила россиянам планировать поездки, несмотря на колебания курса рубля. Появление новых возможностей для оплаты за рубежом, таких как открытие карт в других странах, упростило путешествия.

Близость европейских направлений по сравнению с дальними странами также делает Европу привлекательной: время полета в страны Европы составляет всего 2-3 часа.

Эксперт уверен, что в 2025 году интерес к европейским направлениям будет расти, благодаря постепенной нормализации отношений и желанию людей общаться и путешествовать.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

