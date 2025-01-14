Почему российские туристы возвращаются в Европу в 2025 году

Александр Бандурин, профессор Финансового университета, прокомментировал ситуацию с восстановлением туристического потока из России в Европу.
Несмотря на сложную геополитическую обстановку, в 2024 году был зафиксирован заметный рост числа поездок россиян в европейские страны.
Согласно данным МТС Travel, количество поездок увеличилось на 7% по сравнению с 2023 годом, а сервис OneTwoTrip отметил рост бронирований авиабилетов в Европу на 8%. Доля европейских направлений достигла 13% от всех международных поездок.
Александр Бандурин в интервью NewsInfo.ru сказал, что восстановлению интереса к Европе способствовало несколько ключевых факторов:
Эксперт уверен, что в 2025 году интерес к европейским направлениям будет расти, благодаря постепенной нормализации отношений и желанию людей общаться и путешествовать.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.