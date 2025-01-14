Как Верона готовится к карнавалу в 2025 году

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Карнавал 2025 года в Вероне (Италия) не за горами, а в магазинах начинают появляться блины и сладости.

Фото: pxhere.com by NIKON D7100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маска

Карнавал в Вероне, известный как "Bacanal del Gnoco", является одним из старейших в Европе.

Когда именно стартует карнавал 2025 года? В этом году он выпадает на 16 февраля и завершится 4 марта, так как Пасха выпадает на 20 апреля. Этот период предшествует Великому посту и дает возможность насладиться атмосферой гуляний перед его началом.

Основные даты карнавала 2025 года:

Карнавальное воскресенье — 16 февраля.

Жирный четверг — 27 февраля.

Жирный вторник — 4 марта (во многих регионах школьные занятия отменяются).

Пепельная среда — 5 марта.

Пасха — 20 апреля.

С 26 февраля по 4 марта в городе можно будет наблюдать за парадами, наслаждаться гастрономическими событиями.

На 28 февраля запланирован парад, который начнется в 14:00 с Корсо Порта Нуова и завершится на площади Пьяцца Бра. Яркие маски, марширующие оркестры и фольклорные группы создадут атмосферу праздника.

1 марта в Филиппинском районе с 14:00 пройдут парады и мероприятия с музыкой, а вечером состоится бал в Палаццо делла Гран Гуардия.

В воскресенье начнется реконструкция исторических событий с кавалькадой Томазо да Вико, которая отправится из Кастельвеккьо на площадь Сан-Дзено.

Рестораны будут предлагать посетителям изысканные блюда, например, ньокки с рагу — символ праздника. Кроме того, будут организованы детские мероприятия, рынки и творческие мастерские для полного погружения в карнавальную атмосферу, передает VeronaSera.

Уточнения

Веро́на (итал. Verona МФА: , вен. Veròna) — город на севере Италии, в области Венето, административный центр одноимённой провинции.



Ита́лия(итал Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

