Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать
5 хитростей для организации глубоких полок в шкафу
Пять простых и доступных средств, которыми можно заменить готовые патчи для глаз
Секреты ремонта: что сначала — обои или ламинат
Четыре причины, почему манную кашу лучше есть как можно реже или вовсе исключить из рациона
Стала известна точная причина смерти актрисы Евгении Добровольской
Два пика старения: почему этот процесс ускоряется в 40 и 60 лет?
Казахстанские АЗС Газпромнефть попали в санкционный список
Как понять, что пора подстричь кошке когти

Как Верона готовится к карнавалу в 2025 году

2:02
Туризм

Карнавал 2025 года в Вероне (Италия) не за горами, а в магазинах начинают появляться блины и сладости.

Маска
Фото: pxhere.com by NIKON D7100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маска

Карнавал в Вероне, известный как "Bacanal del Gnoco", является одним из старейших в Европе.

Когда именно стартует карнавал 2025 года? В этом году он выпадает на 16 февраля и завершится 4 марта, так как Пасха выпадает на 20 апреля. Этот период предшествует Великому посту и дает возможность насладиться атмосферой гуляний перед его началом.

Основные даты карнавала 2025 года:

  • Карнавальное воскресенье — 16 февраля.
  • Жирный четверг — 27 февраля.
  • Жирный вторник — 4 марта (во многих регионах школьные занятия отменяются).
  • Пепельная среда — 5 марта.
  • Пасха — 20 апреля.

С 26 февраля по 4 марта в городе можно будет наблюдать за парадами, наслаждаться гастрономическими событиями.

На 28 февраля запланирован парад, который начнется в 14:00 с Корсо Порта Нуова и завершится на площади Пьяцца Бра. Яркие маски, марширующие оркестры и фольклорные группы создадут атмосферу праздника.

1 марта в Филиппинском районе с 14:00 пройдут парады и мероприятия с музыкой, а вечером состоится бал в Палаццо делла Гран Гуардия.

В воскресенье начнется реконструкция исторических событий с кавалькадой Томазо да Вико, которая отправится из Кастельвеккьо на площадь Сан-Дзено.

Рестораны будут предлагать посетителям изысканные блюда, например, ньокки с рагу — символ праздника. Кроме того, будут организованы детские мероприятия, рынки и творческие мастерские для полного погружения в карнавальную атмосферу, передает VeronaSera.

Уточнения

Веро́на (итал. Verona МФА: , вен. Veròna) — город на севере Италии, в области Венето, административный центр одноимённой провинции.

Ита́лия(итал  Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дмитрий Маликов показал, как сходил на балет Щелкунчик с мамой и дочерью
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал, как сходил на балет Щелкунчик с мамой и дочерью Аудио 
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Садоводство, цветоводство
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев Аудио 
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Последние материалы
5 хитростей для организации глубоких полок в шкафу
Пять простых и доступных средств, которыми можно заменить готовые патчи для глаз
Секреты ремонта: что сначала — обои или ламинат
Четыре причины, почему манную кашу лучше есть как можно реже или вовсе исключить из рациона
Как Верона готовится к карнавалу в 2025 году
Стала известна точная причина смерти актрисы Евгении Добровольской
Европа угодила в ловушку собственных санкций
Два пика старения: почему этот процесс ускоряется в 40 и 60 лет?
Казахстанские АЗС Газпромнефть попали в санкционный список
Как понять, что пора подстричь кошке когти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.