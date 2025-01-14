Как Верона готовится к карнавалу в 2025 году

Карнавал 2025 года в Вероне (Италия) не за горами, а в магазинах начинают появляться блины и сладости.
Карнавал в Вероне, известный как "Bacanal del Gnoco", является одним из старейших в Европе.
Когда именно стартует карнавал 2025 года? В этом году он выпадает на 16 февраля и завершится 4 марта, так как Пасха выпадает на 20 апреля. Этот период предшествует Великому посту и дает возможность насладиться атмосферой гуляний перед его началом.
Основные даты карнавала 2025 года:
С 26 февраля по 4 марта в городе можно будет наблюдать за парадами, наслаждаться гастрономическими событиями.
На 28 февраля запланирован парад, который начнется в 14:00 с Корсо Порта Нуова и завершится на площади Пьяцца Бра. Яркие маски, марширующие оркестры и фольклорные группы создадут атмосферу праздника.
1 марта в Филиппинском районе с 14:00 пройдут парады и мероприятия с музыкой, а вечером состоится бал в Палаццо делла Гран Гуардия.
В воскресенье начнется реконструкция исторических событий с кавалькадой Томазо да Вико, которая отправится из Кастельвеккьо на площадь Сан-Дзено.
Рестораны будут предлагать посетителям изысканные блюда, например, ньокки с рагу — символ праздника. Кроме того, будут организованы детские мероприятия, рынки и творческие мастерские для полного погружения в карнавальную атмосферу, передает VeronaSera.
Веро́на (итал. Verona МФА: , вен. Veròna) — город на севере Италии, в области Венето, административный центр одноимённой провинции.
Ита́лия(итал Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
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