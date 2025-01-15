Девять пляжей Сиднея закрыты из-за загадочного мусора

Девять пляжей в Сиднее, включая знаменитый Мэнли, были закрыты для купания во вторник из-за появления на берегу небольших белых и серых шариков мусора. Инцидент произошёл в разгар летнего туристического сезона, и власти немедленно приступили к уборке и расследованию.
Совет по северным пляжам заявил, что большинство найденных шариков размером с мрамор, хотя некоторые были крупнее. Посетителей пляжей Манли, Ди-Уай, Лонг-Риф, Квинсклифф, Фрешуотер, Норт-Сёрл-Сёрл, Норт-Стейн и Норт-Наррабин предупредили избегать этих зон до завершения работ.
Жителей и туристов призвали не прикасаться к найденному мусору.
Для определения происхождения и состава шариков власти Сиднея сотрудничают с природоохранным агентством штата. Собранные образцы направлены на лабораторное тестирование.
В октябре прошлого года аналогичный инцидент произошёл на пляжах, включая знаменитый Бонди. Тогда было установлено, что чёрные шарики сформировались из жирных кислот, химических веществ, содержащихся в косметике и чистящих средствах, а также из волос, пищевых отходов и других компонентов сточных вод.
Пляжи Сиднея, славящиеся своим золотым песком и чистыми водами, остаются одной из главных достопримечательностей Австралии, поэтому власти уделяют особое внимание сохранению их чистоты и безопасности.
Си́дне́й (англ. Sydney, произносится [ˈsɪdni] ) — самый старый и второй по размеру город Австралии площадью 12 144,6 км², население которого по переписи 2020 года составляло 5 367 206 человек.
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