В аэропорту Сочи появилась единая зона выдачи багажа

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Сочи завершился этап модернизации, направленный на повышение удобства и эффективности обслуживания пассажиров внутренних рейсов. Главным изменением стало создание единой зоны выдачи багажа, что устранило прежние неудобства, связанные с расположением залов выдачи в разных секторах.

Фото: commons.wikimedia.org by Kprateek88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лента выдачи багажа

Теперь получить багаж стало проще: в терминалах установлены информационные стелы, помогающие ориентироваться в новом пространстве. Это не только экономит время пассажиров, но и уменьшает количество жалоб на потерю багажа.

Уменьшение числа постов охраны и агентов по розыску багажа позволило перераспределить сотрудников на другие участки, что помогло закрыть кадровый дефицит в аэропорту.

Министерство транспорта России рассматривает возможность внедрения технологии, которая позволит пассажирам самостоятельно регистрировать и сдавать багаж. Это ещё один шаг в сторону повышения удобства и автономности обслуживания.