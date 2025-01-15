В аэропорту Сочи появилась единая зона выдачи багажа

В аэропорту Сочи завершился этап модернизации, направленный на повышение удобства и эффективности обслуживания пассажиров внутренних рейсов. Главным изменением стало создание единой зоны выдачи багажа, что устранило прежние неудобства, связанные с расположением залов выдачи в разных секторах.
Теперь получить багаж стало проще: в терминалах установлены информационные стелы, помогающие ориентироваться в новом пространстве. Это не только экономит время пассажиров, но и уменьшает количество жалоб на потерю багажа.
Уменьшение числа постов охраны и агентов по розыску багажа позволило перераспределить сотрудников на другие участки, что помогло закрыть кадровый дефицит в аэропорту.
Министерство транспорта России рассматривает возможность внедрения технологии, которая позволит пассажирам самостоятельно регистрировать и сдавать багаж. Это ещё один шаг в сторону повышения удобства и автономности обслуживания.
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