Еда без вреда: натуральные консерванты в быстром питании

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) Южно-Уральского государственного университета разрабатывают технологию производства полезных мясных продуктов быстрого питания. Новая разработка заменяет опасные консерванты натуральными биоактивными веществами, что делает бургеры более безопасными и полезными для организма.

Фото: pixabay.com by Meditations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бургер

В качестве консервантов используются экстракты розмарина, имбиря и перечной мяты. Эти натуральные антиоксиданты, обогащённые витаминами группы В и гипоаллергенные, эффективно продлевают срок хранения мясных изделий до трёх недель в обычных холодильных условиях.

Антиоксиданты добавляют в виде экстракта, а специи — в виде порошка. В состав также входят чёрный и красный перец, кардамон, китайский кубеб, корица и лавровый лист.

Натуральные компоненты обладают антиоксидантной и антимикробной активностью. Они уничтожают или подавляют активность таких опасных бактерий, как хеликобактер, кишечная палочка и золотистый стафилококк, что гарантирует безопасность мясных продуктов для потребителей.

Уральские производители мясных изделий уже проявили интерес к новому продукту. Разработка находится на завершающей стадии патентования, а параллельно ведутся переговоры о её внедрении в производство. Это открывает перспективы для создания безопасных и натуральных продуктов на рынке быстрого питания.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

