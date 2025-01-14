Названы самые необычные забытые россиянами вещи в поездах

Составлен перечень самых странных предметов, которые россияне оставляли в поездах в 2024 году.
В числе самых необычных находок оказались такие вещи, как карбюратор, торт, машинка для бритья, складной горшок для детей, судебный костюм, черенок для швабры, дизайнерская рубашка на заказ, лопата для снега, бюстгальтер, а также сыр и хамон. Некоторые респонденты признались, что оставляли в поезде своих близких, включая жену, девушку, бабушку и даже отца.
С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила касательно перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. В частности, теперь разрешается брать питомцев в купе повышенной комфортности без необходимости резервировать все места.
Карбюра́тор — узел системы питания ДВС, предназначенный для приготовления горючей смеси наилучшего состава путём смешения (карбюрации, фр. carburation) жидкого топлива с воздухом и регулирования количества её подачи в цилиндры двигателя.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.