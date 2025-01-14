Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине

Российские туристы начали активно отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов компании Flydubai. С данными о данной ситуации выступили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Постоянные изменения сроков отмены рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды, вызванные крушением самолета AZAL под Актау, создали значительные трудности для туристической отрасли. В результате, 30% пассажиров с билетами на Flydubai решили отменить свои поездки.
Как отметил вице-президент Альянса туристических агентств России и генеральный директор сети "Розовый слон" Алексан Мкртчян, даже после возобновления продаж билетов на рейсы этой авиакомпании, интерес туристов к их предложениям может существенно снизиться.
Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.