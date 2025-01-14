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Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине

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Туризм

Российские туристы начали активно отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов компании Flydubai. С данными о данной ситуации выступили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Закат и самолеты
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Закат и самолеты

Постоянные изменения сроков отмены рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды, вызванные крушением самолета AZAL под Актау, создали значительные трудности для туристической отрасли. В результате, 30% пассажиров с билетами на Flydubai решили отменить свои поездки.

Как отметил вице-президент Альянса туристических агентств России и генеральный директор сети "Розовый слон" Алексан Мкртчян, даже после возобновления продаж билетов на рейсы этой авиакомпании, интерес туристов к их предложениям может существенно снизиться.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты  — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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