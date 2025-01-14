Пассажир с инфарктом и инсультом спас самолёт от возможного отказа двигателя

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU857 из Москвы во Владивосток, совершил незапланированную посадку в китайском городе Ухань из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон самолета

На борту оказался врач, который оказал первую помощь и настоял на срочной посадке для госпитализации больного.

После посадки пассажира передали местным медикам, которые приняли решение о его госпитализации. Однако дополнительная проверка самолёта выявила утечку масла в одном из двигателей, что потребовало более тщательного технического осмотра.

Для сокращения задержки был отправлен резервный самолёт из Москвы. Все пассажиры рейсов SU857 в Ухане и SU856 во Владивостоке получили обслуживание согласно федеральным авиационным правилам. Их разместили в гостиницах, предоставили питание и напитки.

Рейс SU-857D прибыл во Владивосток с задержкой в сутки, а рейс SU-856 в Санью был отправлен из Уханя в 06:07 по местному времени. Несмотря на неудобства, пассажиры выразили благодарность за оперативные действия экипажа и предоставленные условия.

В соцсетях активно обсуждают, что пассажир, которому стало плохо, возможно, спас всех на борту, так как именно благодаря его состоянию была выявлена проблема с двигателем.

Уточнения

Уха́нь (кит. упр. 武汉, пиньинь Wǔhàn; ) — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр этой провинции.



Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.



Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

