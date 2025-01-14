Frontier Airlines вернула деньги Хабибу после конфликта на борту лайнера

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Авиакомпания Frontier Airlines вернула деньги Хабибу Нурмагомедову после инцидента на борту самолёта. Бывший чемпион UFC был снят с рейса из Лас-Вегаса в Сан-Франциско после конфликта с одной из стюардесс.

Фото: Wikimedia Commons by MarcelX42, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Frontier Airlines Airbus A321-271

Инцидент произошёл после того, как бортпроводница несколько раз обратилась к Нурмагомедову с вопросом, готов ли он помочь в случае чрезвычайной ситуации. По словам представителей авиакомпании, он не ответил, что послужило причиной конфликта. Хабибу предложили пересесть на место повышенной комфортности, однако он отказался. После этого его попросили покинуть самолёт.

Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте с бортпроводницей

Нурмагомедов утверждает, что причиной инцидента стало предвзятое отношение стюардессы. Он заверяет, что хорошо понимает английский язык и не отказывался от предоставления помощи. Видео, которое стало вирусным в социальных сетях, запечатлело только финальную часть конфликта, что оставляет много вопросов о его начале.

https://www.pravda.ru/news/videochannel/2161438-nurmagomedov_spoke_conflict_plane/

Frontier Airlines подчёркивает, что решение о снятии пассажира с рейса не связано с его этнической принадлежностью. Авиакомпания приняла меры для урегулирования ситуации, вернув Нурмагомедову деньги за билет.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.

