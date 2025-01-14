Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шлейка для кошки: секрет безопасных прогулок
Обесточить режим: в России призвали к возмездию за атаки украинских БПЛА
Вы тоже варите макароны сразу? Вот почему этого делать не стоит
Советы для тех, кто хочет худеть без стресса: маленькие шаги к большому прогрессу
Соликамский магниевый завод заключил соглашение на сумму 1 млрд рублей
Мифы о чесноке: работает ли он против вирусов
Девятилетний мальчик в Италии попал в больницу с кишечной инфекцией из-за сыра из сырого молока
Урал под прицелом: резкий рост диверсий на транспорте
В Антарктиде нашли ледяную капсулу времени: возраст — 1,2 млн лет

Frontier Airlines вернула деньги Хабибу после конфликта на борту лайнера

1:32
Туризм

Авиакомпания Frontier Airlines вернула деньги Хабибу Нурмагомедову после инцидента на борту самолёта. Бывший чемпион UFC был снят с рейса из Лас-Вегаса в Сан-Франциско после конфликта с одной из стюардесс.

Frontier Airlines Airbus A321-271
Фото: Wikimedia Commons by MarcelX42, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Frontier Airlines Airbus A321-271

Инцидент произошёл после того, как бортпроводница несколько раз обратилась к Нурмагомедову с вопросом, готов ли он помочь в случае чрезвычайной ситуации. По словам представителей авиакомпании, он не ответил, что послужило причиной конфликта. Хабибу предложили пересесть на место повышенной комфортности, однако он отказался. После этого его попросили покинуть самолёт.

Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте с бортпроводницей

Нурмагомедов утверждает, что причиной инцидента стало предвзятое отношение стюардессы. Он заверяет, что хорошо понимает английский язык и не отказывался от предоставления помощи. Видео, которое стало вирусным в социальных сетях, запечатлело только финальную часть конфликта, что оставляет много вопросов о его начале.

https://www.pravda.ru/news/videochannel/2161438-nurmagomedov_spoke_conflict_plane/

Frontier Airlines подчёркивает, что решение о снятии пассажира с рейса не связано с его этнической принадлежностью. Авиакомпания приняла меры для урегулирования ситуации, вернув Нурмагомедову деньги за билет.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Красота и стиль
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице Аудио 
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью Аудио 
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Шоу-бизнес
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев Хищники и жертвы грядущего мира: не стоит недооценивать опасность антироссийских планов Запада Виктор Пахомов Или тратьтесь на войну, или учите русский язык. И Гренландию придётся отдать США — Рютте в Европарламенте Любовь Степушова
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Последние материалы
Урал под прицелом: резкий рост диверсий на транспорте
Китообразные осваивают реки: наблюдения весны
Хабиб признал, что жизнь тренера намного сложнее, чем бойцовская
Советы по борьбе с клопами: как предотвратить их появление
Рассказываем, как продлить жизнь цветам: секреты ухода за букетом
Как приготовить блинчики, которые будут таять во рту
Новый ветрогенератор для дома: энергия на крыше
Маркировка автомобильной электроники: как это изменит рынок
Ускорьте прорастание огурцов с помощью этого раствора
Руки в порядке даже зимой: простой план ухода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.