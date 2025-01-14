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Франция заметно сократила сроки виз российским туристам

1:29
Туризм

Консульство Франции в последнее время начало выдавать русским заявителям более короткие шенгенские визы. Такую тенденцию обнаружили специалисты визовых агентств, изучив деятельность консульства в 2024 году.

виза, паспорт
Фото: Wikimedia Commons by Craig Heimburger is licensed under Public domain
виза, паспорт

Франция все еще предоставляет визы для многократных поездок по Шенгенскому пространству, но свыше половины из них имеют ограничение на срок действия — 6 месяцев с возможностью пребывания до 90 дней в течение этого времени. Есть также более короткие визы, действующие 3 месяца или даже месяц, которые получают около трети заявителей. Как правило, такие разрешения выдают тем, кто впервые обращается за визой во Францию.

Наличие предыдущих долгосрочных виз, выданных Францией, уже не является гарантией успешного получения следующих. Люди, получавшие ранее пятилетние визы, теперь имеют равные шансы получить как полугодовые, так и годовые визы. Стратегия получения короткой визы с последующим повторным обращением в надежде на более длительный срок тоже не всегда оказывается успешной, и чаще всего заявителям снова выдают шенген на 6 месяцев.

Среди положительных результатов можно отметить, что отношение Франции к россиянам не изменилось к худшему — отказы в получении виз получаются лишь у небольшого процента заявителей.

 

Уточнения

Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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