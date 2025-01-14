В туристических местах Камчатки в 2026 году появятся четыре экотропы

К 2026 году в известных у камчатцев и туристов локациях будут открыты четыре обновленные экотропы. Кроме того, ведется работа над обустройством кольцевой пешеходной тропы здоровья в столице региона, как сообщили в краевом законодательном собрании, передает ТАСС.
В настоящее время процессы разработки экологических троп активно продолжаются в различных направлениях, включая финансирование из федерального бюджета. Министерство туризма Камчатского края, совместно с администрацией природного парка "Вулканы Камчатки", реализуют проект по созданию четырех экологических маршрутов: "Навстречу океану", к Голубым озерам, а также в окрестностях Авачинского перевала и Вилючинского водопада. Их открытие запланировано на 2026 год.
Также стало известно, что депутаты заксобрания занимаются разработкой кольцевой тропы здоровья для пешеходов в Петропавловске-Камчатском.
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.