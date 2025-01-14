В туристических местах Камчатки в 2026 году появятся четыре экотропы

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

К 2026 году в известных у камчатцев и туристов локациях будут открыты четыре обновленные экотропы. Кроме того, ведется работа над обустройством кольцевой пешеходной тропы здоровья в столице региона, как сообщили в краевом законодательном собрании, передает ТАСС.

Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ushakovm83&action=edit&redlink=1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license камчатка, долина гейзеров

В настоящее время процессы разработки экологических троп активно продолжаются в различных направлениях, включая финансирование из федерального бюджета. Министерство туризма Камчатского края, совместно с администрацией природного парка "Вулканы Камчатки", реализуют проект по созданию четырех экологических маршрутов: "Навстречу океану", к Голубым озерам, а также в окрестностях Авачинского перевала и Вилючинского водопада. Их открытие запланировано на 2026 год.

Также стало известно, что депутаты заксобрания занимаются разработкой кольцевой тропы здоровья для пешеходов в Петропавловске-Камчатском.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.



