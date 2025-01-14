Знаменитая замковая купальня Дьюлы превратится в водный рай для детей и взрослых

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году замковую купальню в Дьюле посетили 598 тысяч человек, почти вернувшись к доковидным показателям посещаемости. За последний год был реализован ряд проектов, а в текущем году стартовала новая серия реконструкций, бюджет которой превышает миллиард венгерских форинтов.

Фото: Wikimedia Commons by Váradi is licensed under Public domain замок Дьюла

Реконструкция купальни осуществляется в рамках крупного проекта, финансируемого Венгерским агентством по туризму, которое выделило 90 миллиардов форинтов, из которых 3,2 миллиарда — это целевая поддержка.

В рамках этих инвестиций уже был построен детский водный парк стоимостью около миллиарда форинтов. Также были расширены и реконструированы здания ревматологической клиники и главного корпуса, добавлено около тысячи квадратных метров новых площадей, открыт ресторан и салон красоты.

Изначально планировалось создать оздоровительный центр thermal Palace, однако значительное удорожание строительства не позволило включить этот проект в текущую программу. Тем не менее, реконструкция коснётся других важных объектов.

Обновят историческое здание манежа для верховой езды, построенное в 1833 году, отделение грязе- и бальнеолечения, а также соединительный коридор между купальней и отелем "Эркель".

На стадии модернизации: бассейны, установка полов с подогревом, подогреваемые скамейки и душевые кабины, а также улучшение освещения.

За последние годы баня инвестировала полмиллиарда форинтов собственных средств в улучшение инфраструктуры. Была модернизирована система термальных колодцев, что позволило практически полностью отказаться от использования газа (ранее потреблялось 440 тысяч кубометров в год).

Для снижения затрат на электроэнергию в парке установили солнечные панели мощностью 500 кВт и автоматизированную систему орошения.

Замковая купальня в Дьюле продолжает привлекать гостей. В 2024 году её посетили 598 тысяч человек, а в Рождественские праздники — более 28 тысяч гостей. Летний сезон также отметился высоким спросом благодаря жаркой погоде. Среди новых посетителей значительная часть приезжает из Клуж-Напоки и Воеводины.

В 2023 году оборот компании составил 2,1 млрд форинтов с чистой прибылью 476 млн. Предполагается, что показатели за 2024 год превысят 2,3 млрд форинтов, а прибыль приблизится к полумиллиарду.

Уточнения

Дью́ла (венг Gyula, рум. Giula, Jula, нем. Julau, серб. Ðula) — город на юго-востоке Венгрии, второй по величине город медье Бекеш после столицы — Бекешчабы.



Воево́дина (серб. Војводина / Vojvodina, венг. Vajdaság, словац. Vojvodina, рум. Voivodina, русин. Войводина, хорв. Vojvodina; официально — Автоно́мный край Воево́дина) — автономный край Сербии, расположенный севернее Дуная в пределах южной части Среднедунайской низменности.



Фе́ренц Э́ркель (венг. Erkel Ferenc; 7 ноября 1810 года, Дюла — 15 июня 1893 года, Будапешт) — венгерский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог, основоположник венгерской национальной оперы.



Клуж-Напо́ка (рум. Cluj-Napoca [ˈkluʒ naˈpoka]), до 1974 года — Клуж, также Коложвар (венг. Kolozsvár [ˈkoloʒvaːr]), Клаузенбург (нем. Klausenburg) — город на северо-западе Румынии (второй по размеру город страны после столицы), административный центр жудеца (уезда) Клуж. Неофициальная столица Трансильвании.

