Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Как подготовиться к беременности за 6 месяцев: инструкция для будущих мам
В туристических местах Камчатки в 2026 году появятся четыре экотропы
7 шагов к идеальной коже и волосам после новогодних праздников
Как создать огород в городской квартире: 5 простых решений
Фитнес, который поможет мышцам не стареть
Спасение зимней обуви: как убрать соль и предотвратить разводы
Как сделать закуску с икрой, которая станет хитом вечера
Как очистить лобовое стекло, не имея под рукой скребка

Знаменитая замковая купальня Дьюлы превратится в водный рай для детей и взрослых

2:55
Туризм

В 2024 году замковую купальню в Дьюле посетили 598 тысяч человек, почти вернувшись к доковидным показателям посещаемости. За последний год был реализован ряд проектов, а в текущем году стартовала новая серия реконструкций, бюджет которой превышает миллиард венгерских форинтов.

замок Дьюла
Фото: Wikimedia Commons by Váradi is licensed under Public domain
замок Дьюла

Реконструкция купальни осуществляется в рамках крупного проекта, финансируемого Венгерским агентством по туризму, которое выделило 90 миллиардов форинтов, из которых 3,2 миллиарда — это целевая поддержка.

В рамках этих инвестиций уже был построен детский водный парк стоимостью около миллиарда форинтов. Также были расширены и реконструированы здания ревматологической клиники и главного корпуса, добавлено около тысячи квадратных метров новых площадей, открыт ресторан и салон красоты.

Изначально планировалось создать оздоровительный центр thermal Palace, однако значительное удорожание строительства не позволило включить этот проект в текущую программу. Тем не менее, реконструкция коснётся других важных объектов.

Обновят историческое здание манежа для верховой езды, построенное в 1833 году, отделение грязе- и бальнеолечения, а также соединительный коридор между купальней и отелем "Эркель".

На стадии модернизации: бассейны, установка полов с подогревом, подогреваемые скамейки и душевые кабины, а также улучшение освещения.

За последние годы баня инвестировала полмиллиарда форинтов собственных средств в улучшение инфраструктуры. Была модернизирована система термальных колодцев, что позволило практически полностью отказаться от использования газа (ранее потреблялось 440 тысяч кубометров в год).

Для снижения затрат на электроэнергию в парке установили солнечные панели мощностью 500 кВт и автоматизированную систему орошения.

Замковая купальня в Дьюле продолжает привлекать гостей. В 2024 году её посетили 598 тысяч человек, а в Рождественские праздники — более 28 тысяч гостей. Летний сезон также отметился высоким спросом благодаря жаркой погоде. Среди новых посетителей значительная часть приезжает из Клуж-Напоки и Воеводины.

В 2023 году оборот компании составил 2,1 млрд форинтов с чистой прибылью 476 млн. Предполагается, что показатели за 2024 год превысят 2,3 млрд форинтов, а прибыль приблизится к полумиллиарду.

Уточнения

Дью́ла (венг Gyula, рум. Giula, Jula, нем. Julau, серб. Ðula) — город на юго-востоке Венгрии, второй по величине город медье Бекеш после столицы — Бекешчабы.

Воево́дина (серб. Војводина / Vojvodina, венг. Vajdaság, словац. Vojvodina, рум. Voivodina, русин. Войводина, хорв. Vojvodina; официально — Автоно́мный край Воево́дина) — автономный край Сербии, расположенный севернее Дуная в пределах южной части Среднедунайской низменности.

Фе́ренц Э́ркель (венг. Erkel Ferenc; 7 ноября 1810 года, Дюла — 15 июня 1893 года, Будапешт) — венгерский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог, основоположник венгерской национальной оперы.

Клуж-Напо́ка (рум. Cluj-Napoca [ˈkluʒ naˈpoka]), до 1974 года — Клуж, также Коложвар (венг. Kolozsvár [ˈkoloʒvaːr]), Клаузенбург (нем. Klausenburg) — город на северо-западе Румынии (второй по размеру город страны после столицы), административный центр жудеца (уезда) Клуж. Неофициальная столица Трансильвании.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно
Недвижимость
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
16 хитростей, о которых не знают даже опытные автолюбители Игорь Буккер Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Последние материалы
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Знаменитая замковая купальня Дьюлы превратится в водный рай для детей и взрослых
Как подготовиться к беременности за 6 месяцев: инструкция для будущих мам
В туристических местах Камчатки в 2026 году появятся четыре экотропы
7 шагов к идеальной коже и волосам после новогодних праздников
Как создать огород в городской квартире: 5 простых решений
Фитнес, который поможет мышцам не стареть
Спасение зимней обуви: как убрать соль и предотвратить разводы
Как сделать закуску с икрой, которая станет хитом вечера
Как очистить лобовое стекло, не имея под рукой скребка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.