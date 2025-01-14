Райский пляж Мауи: как найти и что посмотреть

Мауи, известный своими потрясающими пейзажами и приключениями, предлагает путешественникам всё: от величественных вулканов до райских пляжей.

Фото: Wikipedia by S B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пляж

Если вы ищете идеальное место для отдыха, обратите внимание на Киавакапу — скрытую жемчужину острова. Этот пляж протяжённостью 0,8 км, название которого переводится как "запретная бухта", очаровывает мягкими волнами, чистым песком и видами, от которых захватывает дух.

Киавакапу — это уютное место вдали от толп. Здесь можно не только насладиться уединением, но и увидеть закаты, которые запомнятся надолго.

В северной части пляжа расположился спокойный курорт Мана-Кай-Мауи, а вдоль побережья раскинулись частные резиденции, утопающие в зелени. Несмотря на популярность соседнего Вайлеа с его роскошными отелями, Киавакапу остаётся практически незамеченным.

Чем заняться на Киавакапу?

Для любителей подводного мира Киавакапу предлагает прекрасные возможности для снорклинга. Рифы на северной и южной частях пляжа скрывают экзотических морских обитателей, а на юге рифы находятся ближе к берегу.

В 400 метрах от побережья расположился искусственный риф, созданный из автомобильных запчастей в 1960-х годах — настоящий клад для дайверов.

Во время отлива на севере пляжа появляются приливные бассейны, напоминающие аквариумы, где можно увидеть рыб и других морских существ.

Полезная информация

Пляж находится в 15 милях от аэропорта Кахулуи. Бесплатная парковка доступна с 7 утра до 8 вечера. Лучшее время для посещения Мауи — с апреля по октябрь, когда сухой сезон приносит комфортную температуру около 85°F.

Приезжайте утром, чтобы насладиться снорклингом, или ближе к вечеру, чтобы увидеть закат на фоне гор Ланаи и Молокаи.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii,) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США. Основу экономики составляют туризм и сфера услуг.

