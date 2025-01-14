Пхукет станет первым курортом, где можно платить биткоинами

Таиланд готовится сделать шаг в будущее, внедряя криптовалюту в повседневную жизнь туристов.
Уже в этом году на Пхукете начнётся пилотный проект, который позволит оплачивать товары и услуги с помощью цифровых активов.
Заместитель премьер-министра и министр финансов страны Пичай Чунхавадзира объявил о запуске инициативы. Проект направлен на упрощение использования криптовалют иностранными туристами. По словам чиновника, это решение призвано сделать отдых гостей страны комфортнее и технологичнее.
Чтобы воспользоваться биткоинами, туристы должны зарегистрировать свои цифровые активы на тайской криптовалютной бирже и пройти процедуру идентификации личности. Это поможет обеспечить безопасность операций и соответствие законодательным требованиям.
Идея внедрить криптовалюту в сферу туризма возникала и ранее. Например, бывший премьер-министр Таиланда предлагал расширить этот эксперимент на другие курорты, такие как Хуахин.
Однако сейчас пилотный проект решили сосредоточить на Пхукете — одном из самых популярных направлений для иностранных гостей.
Этот эксперимент может стать важным шагом к глобальному признанию цифровых активов как средства расчёта.
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