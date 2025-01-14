Пхукет станет первым курортом, где можно платить биткоинами

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд готовится сделать шаг в будущее, внедряя криптовалюту в повседневную жизнь туристов.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

Уже в этом году на Пхукете начнётся пилотный проект, который позволит оплачивать товары и услуги с помощью цифровых активов.

Заместитель премьер-министра и министр финансов страны Пичай Чунхавадзира объявил о запуске инициативы. Проект направлен на упрощение использования криптовалют иностранными туристами. По словам чиновника, это решение призвано сделать отдых гостей страны комфортнее и технологичнее.

Как это будет работать?

Чтобы воспользоваться биткоинами, туристы должны зарегистрировать свои цифровые активы на тайской криптовалютной бирже и пройти процедуру идентификации личности. Это поможет обеспечить безопасность операций и соответствие законодательным требованиям.

Идея внедрить криптовалюту в сферу туризма возникала и ранее. Например, бывший премьер-министр Таиланда предлагал расширить этот эксперимент на другие курорты, такие как Хуахин.

Однако сейчас пилотный проект решили сосредоточить на Пхукете — одном из самых популярных направлений для иностранных гостей.

Этот эксперимент может стать важным шагом к глобальному признанию цифровых активов как средства расчёта.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

