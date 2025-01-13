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Окорж — исследуем легенды средневекового замка недалеко от Праги

2:07
Туризм

Замок Окорж, находящийся всего в 15 километрах от Праги, является настоящей исторической жемчужиной Чешской Республики.

Замок Окорж, Чехия
Фото: en.wikipedia.org
Замок Окорж, Чехия

Этот прекрасный памятник средневековой архитектуры, с его величественными руинами, привлекает многих туристов, несмотря на то, что многие чехи не посещают его. Замок был основан в конце 13 века, вероятно, в 1260–1270 годах. Одним из первых его владельцев был Франциск Рокицанский, известный пражский бюргер.

Замок построен на холме, с которого открывается живописный вид на окружающие леса и ручей Заколанский. Это необычное расположение стало важной стратегической особенностью замка. Во время Тридцатилетней войны он сильно пострадал, но затем, в 1649 году, был передан иезуитам, которые превратили его в летнюю резиденцию. К сожалению, с упразднением ордена в 18 веке замок пришел в упадок и стал источником строительных материалов для местных жителей.

Однако даже сегодня руины Окоржа сохраняют свою привлекательность, и замок охраняется как памятник культуры. Он является популярным местом для проведения культурных мероприятий, фестивалей и экскурсий.

С замком Окорж связано множество увлекательных легенд. Одной из самых известных является история о прекрасной Юлиане, дочери рыцаря Сукорада, которая была заточена в башне замка из-за своей любви к мельнику Вниславу. Их драматичная любовь оставила след в истории замка, а по слухам, дух Сукорада до сих пор бродит по его залам.

Кроме того, существует легенда о спрятанном иезуитами сокровище, которое якобы по сей день находится в подземной камере замка. Эти таинственные истории привлекают не только любителей истории, но и искателей приключений, желающих разгадать все тайны этого старинного замка, передает PoznatSvet.

Уточнения

Че́хия — государство в Центральной Европе.

За́мок — строение, здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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