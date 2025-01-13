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Путешествия вне сезона — как Itak меняет туристический рынок Венгрии

2:06
Туризм

Венгерский туристический рынок во многом отличается от рынков соседних стран: у людей часто не хватает средств для регулярных путешествий, туристический сезон короткий, а зимний туризм находится в зачаточном состоянии.

Будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Будапешт

Новый генеральный директор Itak Венгрия Вытас Кайкарис стремится изменить ситуацию, продлить сезон и расширить список доступных направлений. По его словам, Албания уже сейчас привлекает внимание венгерских туристов, и компания намерена поддержать этот тренд, расширяя свои предложения. Он поделился своим видением рынка, обсудил проблемы, возможности, потребности в устойчивом туризме и технологические инновации.

Кайкарис занял пост в октябре 2024 года, признается, что изначально знал о венгерском туристическом рынке немного. Тем не менее, его опыт работы в авиакомпании позволил ему заметить существенные различия между рынками Польши, стран Балтии, Скандинавии и Венгрии. Основное отличие — короткий туристический сезон, который длится с июня по сентябрь. На других рынках сезон начинается в мае и продолжается до октября. Кайкарис надеется, что венгерский рынок со временем тоже изменится.

Кроме того, в Венгрии значительно ниже спрос на зимние поездки, что является важной проблемой. Чтобы изменить это, Itak предлагает множество зимних направлений, включая Египет, Канарские острова, Занзибар и Шри-Ланку. По его словам, ранее на рынке не было столь широкого выбора зимних туров.

Экономическое развитие страны также играет свою роль: пока у людей хватает денег только на основные нужды, путешествия остаются роскошью. Однако с ростом доходов ситуация меняется. Кайкарис уверен, что потенциал у Венгрии огромный, и с улучшением экономических условий жители будут чаще позволять себе путешествовать, передает Penzcentrum.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: "Страна венгров, Венгерская страна" — magyar (мо́дёр) "венгерская" и ország (о́рсаг) "страна") — государство в Центральной Европе.

Алба́ния (алб. Shqipëria), полная официальная форма — Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë [ɾɛpuˈblika ɛ ʃcipəˈɾiːs]), — государство в западной части Балканского полуострова.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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