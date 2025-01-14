Российского туриста чуть не женили в Польше, когда он пошёл за колбасой

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянин, побывавший в Польше, рассказал, как его там чуть не женили, когда узнали, что он из России. Этой историей турист поделился в блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен".

Фото: wikimapia by Witia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Варшава

"Зашёл в магазин за колбасой, а чуть не вышел с невестой. Продавщица в деревенском магазине решила пристроить свою непутёвую дочку", — написал путешественник.

Женщина заговорила с ним по-русски, когда поняла, что он не поляк. Она посетовала на отсутствие женихов в деревне, где много бездельников, а "нормальных парней разобрали". И тут же попыталась сосватать за него свою 19-летнюю дочь Грасю, которая нигде не учится, и иногда помогает ей в магазине.

Продавщица также рассказала, что в деревне мало работы и этот магазинчик стал для неё спасением. За неимением сотрудников ей приходится привлекать к торговле ещё и сына, когда у него выходной.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе.



