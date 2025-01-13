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ИИ в гостиницах — отельеры сомневаются в целесообразности внедрения

1:40
Туризм

Отельеры все чаще выражают скепсис по поводу использования искусственного интеллекта (ИИ) в сфере гостеприимства.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Руководитель управляющей компании группы отелей "Русские сезоны" Владимир Масютин отметил, что большинство людей нуждаются в живом общении, которое невозможно заменить автоматизированными системами.

"Гостиница — это не промышленное производство и не логистический центр", — подчеркнул он.

Масютин также привел примеры, когда технологические новшества оказывались неэффективными. Например, использование чат-ботов для заказа завтраков приводит к сбоям в крупных отелях, а отсутствие возможности оперативно обратиться к сотруднику лишь усугубляет проблемы. Технология "умный дом" тоже часто подводит, так как системы управления быстро выходят из строя, особенно в условиях больших гостиниц.

Еще одной проблемой остается бесконтактное заселение, которое пока ограничено из-за законодательных требований, таких как обязательная регистрация постояльцев.

Другие специалисты также делятся мнениями о роли ИИ в индустрии. Александр Лесник из Hotel Consulting & Development Group согласен с тем, что ИИ может быть полезен для обработки информации, но живое общение по-прежнему играет ключевую роль в успехе отеля. Однако, несмотря на все сомнения, развитие технологий продолжается, и они постепенно находят свое место в гостиничном бизнесе, особенно в бюджетных сегментах, где минимизация затрат на персонал становится важным фактором, передают "Новости туризма". 

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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