Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные выяснили, в какое время суток нужно пить кофе, чтобы дольше оставаться здоровым
Сушка одежды будет занимать всего несколько минут! Этот трюк пришёл к нам из Голландии
Как ухаживать за черешней: защита от вишнёвой мухи и болезней
Эти вибрации говорят о проблемах с колёсами: не пропустите момент
Луковые оладьи на воде вместо кефира: новый взгляд на привычное блюдо
Что нужно знать, отправляясь в путешествие с собакой
SWOT открывает тайны океанского дна
Как сохранить здоровье винограда зимой?
Нужно ли инвестировать в умные гаджеты для снижения веса?

Туристам на заметку — как крокодилы притворяются тонущими людьми

0:42
Туризм

Крокодилы научились изображать тонущих людей ради охоты.

Крокодил
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Крокодил

В интернете появилось видео из Индонезии, где крокодил имитирует тонущего человека. Рептилия погружается в воду, двигая лапами так, что они напоминают руки. Автор видео утверждает, что таким образом крокодилы хотят привлечь внимание людей, заманивая их в смертельную ловушку, передают "Тонкости туризма".

Местные жители утверждают, что крокодилы давно используют эту хитрость. Хотя серьезных доказательств этому нет, туристам всё же рекомендуется быть осторожными в местах, где обитают эти хищники, пишет The Economic Times.

Уточнения

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лоб без морщин: что помогает разгладить межбровную складку
Красота и стиль
Лоб без морщин: что помогает разгладить межбровную складку Аудио 
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно
Недвижимость
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно Аудио 
Популярное
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения

Актёр Павел Прилучный похвастался организацией дня рождения своего сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце.

Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Последние материалы
Учёные выяснили, в какое время суток нужно пить кофе, чтобы дольше оставаться здоровым
Сушка одежды будет занимать всего несколько минут! Этот трюк пришёл к нам из Голландии
Как ухаживать за черешней: защита от вишнёвой мухи и болезней
Эти вибрации говорят о проблемах с колёсами: не пропустите момент
Луковые оладьи на воде вместо кефира: новый взгляд на привычное блюдо
Что нужно знать, отправляясь в путешествие с собакой
SWOT открывает тайны океанского дна
Туристам на заметку — как крокодилы притворяются тонущими людьми
Как сохранить здоровье винограда зимой?
Нужно ли инвестировать в умные гаджеты для снижения веса?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.