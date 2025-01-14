Туристам на заметку — как крокодилы притворяются тонущими людьми

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крокодилы научились изображать тонущих людей ради охоты.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Крокодил

В интернете появилось видео из Индонезии, где крокодил имитирует тонущего человека. Рептилия погружается в воду, двигая лапами так, что они напоминают руки. Автор видео утверждает, что таким образом крокодилы хотят привлечь внимание людей, заманивая их в смертельную ловушку, передают "Тонкости туризма".

Местные жители утверждают, что крокодилы давно используют эту хитрость. Хотя серьезных доказательств этому нет, туристам всё же рекомендуется быть осторожными в местах, где обитают эти хищники, пишет The Economic Times.

Уточнения

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.



Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

