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Морские женщины — раскрываем один из самых потрясающих секретов Японии

2:17
Туризм

Айко Оно погружается в прохладные воды японского национального парка Исэ-Сима, внимательно осматривая каменистое морское дно в поисках морских ежей и улиток.

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Без использования кислородного баллона она с легкостью плавает на глубине трех метров, полагаясь лишь на очки, ласты, пояс с грузами и сетчатый сачок сукари, прикрепленный к плавучему кольцу.

"Я просто люблю море и чувствую себя как дома в воде", — признается она, всплыв на поверхность.

Айко — представительница ама, или "морских женщин", как их называют в Японии. Веками эти ныряльщицы жили благодаря морским богатствам региона Исэ-Сима, собирая морепродукты для продажи.

"Мы сосуществуем с природой — не забираем больше, чем нужно, и понимаем важность её защиты. Эта традиция передавалась из поколения в поколение на протяжении тысяч лет", — рассказывает Айко, которая переехала из Токио девять лет назад, чтобы стать ама.

Сегодня в Тихом океане небольшие волны, остатки сезонного тайфуна, поэтому её команда не остается в воде надолго. Но им и не нужно — уже через десять минут их сети наполняются.

Возраст здесь не помеха. В свои 46 лет Айко одна из самых молодых в группе, а самому старшему дайверу 74 года.

По оценкам, в Японии осталось около 2000 дайверов-ама.

"Старшие дайверы каждый день приходят сюда с улыбкой на лице. Я понял, что именно это приносит им икигай, смысл жизни. Мало кто из дочерей амов идёт по их стопам", — говорит Айко.

В Исэ-Симе можно встретить этих живых легенд. По всему региону на уединенных пляжах расположены амагоя — хижины дайверов, где посетители могут познакомиться с культурой ама и попробовать свежий улов. Горы здесь уступают место живописным береговым линиям. Жизнь течет в более медленном темпе, как и предпочитают местные жители.

В отличие от оживленных Токио и Осаки, Исэ-Сима остается малоизвестным туристическим секретом, передает CNN.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

Ама — японский ныряльщик за водорослями, моллюсками и жемчугом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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