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Скрытые жемчужины Греции — куда поехать в 2025 году

2:16
Туризм

В Греции есть множество скрытых жемчужин, которые массовый туризм обычно обходит стороной.

Морской берег
Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морской берег

Какие места стоит посетить в 2025 году? 

Греция славится Средиземным морем и имеет самое протяженное побережье. В стране насчитывается около 6000 островов, из которых заселены лишь 227. Неудивительно, что здесь можно найти множество уникальных мест, заслуживающих внимания.

Парос — миниатюрный Санторини. Если вы устали от толп туристов на Миконосе и Санторини, отправляйтесь на Парос. Этот остров предложит вам те же живописные пейзажи с голубыми куполами и золотыми пляжами, но без большого количества туристов. Лучшее время для посещения — июнь и сентябрь, когда погода наиболее комфортна.

Элафониси — розовая "жемчужина" Крита. Крит известен не только своей историей, но и потрясающими пляжами. Один из них — Элафониси с розовым песком. Не забудьте также посетить плато Лассити. Восток Крита менее заполнен туристами даже в разгар сезона, что делает его идеальным местом для летнего отдыха.

Пирей — культурный центр. В 2025 году Пирей удивит вас не только как портовый город, но и как культурный центр. Новый музей, посвященный подводным древностям, станет главной достопримечательностью. Лето идеально для посещения Пирея, но музеи будут интересны круглый год.

Сирос — ускользающая красота. Всего в получасе езды от Миконоса находится Сирос — остров, который часто упускают из виду. Мраморные улицы, местные деликатесы и архитектура в стиле миланской Ла Скала ждут своих гостей. Лучшее время для посещения — май и октябрь.

Пелион — горный курорт Греции. На западе Пелиона расположена рыбацкая деревня, идеально подходящая для наблюдений и открытий. Весна и осень — лучшее время для посещения, когда природа в полном цвету или проходит гастрономический фестиваль, передает MarieClaire.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА:), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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