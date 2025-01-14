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Топ курортов России, где новичкам можно встать на горные лыжи

3:22
Туризм

Если вы мечтаете освоить горные лыжи или сноуборд, то самое время подумать о том, где это можно сделать.

Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор

Карачаево-Черкесия: Архыз

Этот молодой курорт, открытый в 2013 году, приятно удивляет своей качественной подготовкой склонов. Особенно оценят его новички, ведь здесь есть четыре зеленые трассы для освоения азов. Зона катания разделена на Южный и Северный склоны.

На Южном склоне удобнее всего оттачивать технику на широкой, пологой и изолированной трассе № 10. Однако стоит учесть, что в высокий сезон она может быть загружена, а кресельный подъемник может показаться неудобным для неопытных сноубордистов.

Но лучше всего для новичков подойдёт трасса № 1, пишет super.ru. Она расположена среди гор на самом верху Северного склона, и там никаких очередей.

Иркутская область: гора Соболиная

Комплекс "Гора Соболиная" заслуженно получил титул "Лучший курорт России для начинающих" на Международном конгрессе горнолыжной индустрии в 2010 году. Здесь вы найдёте прекрасные учебные склоны с короткими трассами и удобными подъёмниками, скорость которых можно регулировать.

После освоения "лягушатника" можно перейти на широкий спуск "Баунти" с небольшим уклоном. А двухкилометровая трасса Восточная придаст вам уверенности в своих силах: здесь есть относительно крутые, но просторные участки для маневров. К тому же оттуда открываются завораживающие виды на Байкал.

Башкирия: "Банное" и "Абзаково"

Эти два курорта расположены в 25 километрах друг от друга и могут быть доступны по одному ски-пассу, что приятно удивит вас своими ценами.

Начните с "Банного", где есть несколько коротких учебных спусков, а один из красных настолько широкий и пологий, что не испугает даже самых неопытных.

В горнолыжном центре "Абзаково" есть 13 трасс общей протяжённостью 18 километров. Особенно понравится здесь новичкам: лёгкая трасса длиной 2,6 километра с перепадом высот 260 метров — идеальное место, чтобы почувствовать радость от скольжения по Уральским горам.

Этот горнолыжный центр известен своим превосходным снежным покрытием, отсутствием очередей на подъёмниках и великолепными смотровыми площадками. На его территории есть не только снежные склоны, но и аквапарк, зоопарк, ночной клуб и игровой центр, что делает отдых здесь поистине разнообразным и увлекательным.

Красная Поляна

На Красной Поляне расположено несколько курортов: "Красная Поляна", "Газпром" и "Роза Хутор". Вместе они предлагают 167 километров трасс!

Самый популярный комплекс "Роза Хутор" облюбовали опытные райдеры и иногда приходится стоять в очереди на подъёмники по несколько часов.

"Красная Поляна" довольна сложная для начинающих. А вот "Газпром" вполне подходящий вариант. Там есть два склона — "Альпика" и "Лаура". Второй — как раз то, что нужно для спокойного катания и получения базовых навыков.

Уточнения

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория.  

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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