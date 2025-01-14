Тропический рай без толп туристов: открываем Плайя-Бисанс

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Центральная Америка славится своими невероятными пляжами. Но среди этих природных сокровищ есть места, которые остаются в стороне от туристических маршрутов, сохраняя свою уединённую атмосферу.

Фото: Wikimedia Commons by WomEOS is licensed under Public domain пляж

Одно из таких мест — Плайя-Бисанс, спрятанный в густых джунглях на Тихоокеанском побережье Коста-Рики.

Уединённая жемчужина в джунглях

Плайя-Бисанс находится в трёх часах езды от Сан-Хосе и скрыт от глаз толп туристов. Этот пляж — настоящая находка для тех, кто ищет покой: мягкий белый песок, прозрачная вода и возможность насладиться природой в полной мере.

Дорога к нему пролегает через лесную тропу, где можно встретить редких животных, таких как ленивцы и ревуны.

Отдых на любой вкус

Несмотря на свою уединённость, Плайя-Бисанс предлагает множество развлечений: аренда каяков, снаряжения для снорклинга или досок для сёрфинга. Для удобства посетителей на пляже продают прохладительные напитки и свежие кокосы.

Недалеко находятся и другие популярные места. Например, национальный парк Мануэль-Антонио с его невероятным биоразнообразием. Здесь тропические леса соседствуют с коралловыми рифами и укромными пляжами.

Идеальное место для путешествий

Ближайший город Кепос славится своей пристанью для яхт и возможностями для рыбалки. А если вы путешествуете вдоль побережья, Плайя-Бисанс станет отличной точкой отдыха перед посещением таких курортов, как Хако, Увита и Доминикаль.

Как добраться

Чтобы попасть на Плайя-Бисанс, нужно преодолеть тропу, которая начинается у курортного отеля Shana By The Beach.

Путь через джунгли занимает несколько минут, но наградой станет тишина и вид на нетронутую природу. Особенно красиво здесь в сухой сезон с декабря по март, когда небо остаётся ясным, а вода спокойной.

Если вы ищете уединённый пляж, где можно отдохнуть вдали от суеты, Плайя-Бисанс станет вашим лучшим выбором.

Уточнения

Ко́ста-Ри́ка (исп. Costa Rica — «богатый берег»), официальное название — Респу́блика Ко́ста-Ри́ка (исп. República de Costa Rica) — государство в Центральной Америке. Граничит с двумя странами: Никарагуа на севере и Панамой на юго-востоке. Тихий океан омывает берега с юга и запада и Карибское море — с востока.



