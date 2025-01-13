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Туристу, вернувшемуся из Китая, пришлось показать трусы при досмотре

1:12
Туризм

В социальных сетях появилась информация, что на приморских таможенных пунктах слишком пристально досматривают туристов. Так, Турдом пишет, что Руководитель туристической группы, возвращавшейся из Китая, был вынужден предъявить трусы на пограничном пункте. К счастью, это были не нательные вещи, а только те, что лежали в сумке.

ФТС РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Kipelok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ФТС РФ

Сообщается, что представители туристической отрасли и туристы жалуются на большие очереди и неоправданно тщательный досмотр в Приморском крае при возвращении из Суйфэньхэ.

Это связывают с борьбой против челноков, которые всё ещё продолжают возить товар из Китая. Поэтому возникают подозрения и в отношении руководителей туристических групп.

Однако в Дальневосточной таможне сообщили, что люди, которые борются за возможность незаконно ввозить товары из-за рубежа для продажи, пытаются создать резонанс в социальных сетях и мессенджерах.

В ведомстве заверили, что за новогодние праздники через пропускной пункт успешно прошли 4300 человек. И только в 36 случаях были выявлены проблемы с необходимыми документами.

Уточнения

Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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