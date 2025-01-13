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Гремячий ключ привлекает толпы туристов своей полезной водой

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Туризм

В Подмосковье есть один из самых красивых и популярных водопадов страны.

Источник преподобного Сергия Радонежского (Гремячий ключ), Московская область
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Sebelev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Источник преподобного Сергия Радонежского (Гремячий ключ), Московская область

Называется он Гремячий ключ и находится на обрыве реки Вондиги, рядом с Сергиевым Посадом. Его высота составляет примерно 20 метров, а на одном из каскадов через известняковые трещины бьют ключи.

Этот источник привлекает внимание не только простых туристов и любителей истории, но и православных верующих. Вода в нём обогащена радоном, который оказывает благоприятное воздействие на центральную нервную систему и повышает иммунитет.

Уточнения

Гремя́чий ключ — источник на правом берегу реки Вондиги (правый приток Молокчи) в 500 м южнее деревни Взгляднево в Сергиево-Посадском городском округе Московской области России. Самый большой и наиболее известный водопад Подмосковья, его высота почти 20 метров. Он стекает каскадами по обрыву Вондиги.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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