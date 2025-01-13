Гремячий ключ привлекает толпы туристов своей полезной водой

В Подмосковье есть один из самых красивых и популярных водопадов страны.
Называется он Гремячий ключ и находится на обрыве реки Вондиги, рядом с Сергиевым Посадом. Его высота составляет примерно 20 метров, а на одном из каскадов через известняковые трещины бьют ключи.
Этот источник привлекает внимание не только простых туристов и любителей истории, но и православных верующих. Вода в нём обогащена радоном, который оказывает благоприятное воздействие на центральную нервную систему и повышает иммунитет.
Гремя́чий ключ — источник на правом берегу реки Вондиги (правый приток Молокчи) в 500 м южнее деревни Взгляднево в Сергиево-Посадском городском округе Московской области России. Самый большой и наиболее известный водопад Подмосковья, его высота почти 20 метров. Он стекает каскадами по обрыву Вондиги.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.