Топ достопримечательностей Выборга: от замков до уютных кафе

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Выборг — город с уникальной историей и архитектурой, привлекающий туристов своими достопримечательностями и культурным наследием. Главной жемчужиной города является Выборгский замок с Башней Святого Олафа XIII века, откуда открывается великолепный вид с смотровой площадки.

Фото: Wikimedia Commons by Nikolai Bulykin is licensed under Public domain Выборг

На Рыночной площади, которая считается сердцем города, возвышается символ Выборга — Круглая башня XVI века.

Выборг богат историческими зданиями и культурными объектами. Среди них Усадьба Бюргера, сохранившая средневековый готический стиль и сегодня функционирующая как торговая лавка и ресторан.

Неподалёку находится Дом купеческой гильдии и Дом купца Векрута, погружающие в атмосферу прошлого. Еще одна значимая достопримечательность — Башня Ратуши, бывшая колокольня кафедрального собора, где сейчас проводятся экскурсии.

Выборг также славится своими музеями: Музей-заповедник Монрепо, известный своим романтическим парком; Музей В. И. Ленина и Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг", который представляет коллекции мирового искусства. Любители архитектуры могут оценить уникальный дизайн Библиотеки Алвара Аалто, построенной финским архитектором.

Город богат интересными маршрутами. Проспект Ленина и Вокзальная улица, ведущие к Рыночной площади, создают атмосферу прошлого века. На этих улицах расположены исторические здания, такие как здание акционерного банка, а на Рыночной площади находится знаменитый Выборгский рынок, который в начале XX века был крупнейшим в Скандинавии.

Выборг радует туристов гастрономией. Среди топовых заведений города — "Славянская трапеза", "Таверна", "У Борхарда", "Медведь" и Kellari. Особой популярностью пользуется Выборгский пряный крендель, а также рыба, финские сладости, горчица и керамика. Эти товары можно найти в местных магазинах и на рынке.

Выборг также предлагает удобное транспортное сообщение. Из Санкт-Петербурга сюда можно добраться на поездах дальнего следования или на "Ласточке", дорога занимает всего 1 час 12 минут. Из Москвы в город следуют прямые поезда "Москва — Петрозаводск" и "Москва — Выборг".

Уточнения

Вы́борг — город в России, административный центр Выборгского муниципального района Ленинградской области.

