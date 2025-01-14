Путешествие в Северную Корею через Приморье всё больше привлекает туристов из России

В 2024 году почти 1,5 тысячи россиян посетили КНДР через Приморский край. Около 300 человек выбрали для путешествия железнодорожный транспорт, а большая часть туристов сделала остановку во Владивостоке перед поездкой.
Железнодорожное сообщение между Россией и КНДР возобновилось 16 декабря, и теперь поезд из Тумангана в Хасан отправляется трижды в неделю. Уже более 100 человек изъявили желание посетить КНДР в дни весенних праздников 2025 года, что указывает на растущий интерес к этому направлению.
Туманган (кор 두만강역?, 豆滿江驛?) — пограничная железнодорожная станция Корейских государственных железных дорог. Названа по одноимённому рабочему посёлку, в котором расположена.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.