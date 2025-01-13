Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходьба вместо спортзала: в чём секрет её эффективности?
Белок и спорт: как повысить его эффективность для мышц
Новый взгляд на перераспределение природных богатств России — в Госдуму внесён законопроект
Всё, что нужно знать об интервальном голодании: польза и риски
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
В Таиланде легализуют казино с целью привлечения туристов
5 упражнений, которые помогут сделать плечи шире: секреты быстрой трансформации
Нет тела — нет дела: бывший украинский военный рассказал о об отношении Киева к погибшим
Выражают озабоченность: на Западе обратили внимание на удар ВСУ по России

Ретийский путь — прекрасное место, чтобы проверить свои физические возможности

1:26
Туризм

В 2025 году, по мнению экспертов издания "Нью-Йорк Таймс”, стоит отправиться в поход по Ретийской тропе — маршруту, который пролегает через вершины Доломитовых Альп и представляет собой одно из самых увлекательных направлений для тех, кто любит бег по пересечённой местности.

Альпы
Фото: commons.wikimedia.org by Earth explorer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Альпы

Этот маршрут простирается примерно на 150 километров по древним историческим тропам, через высокогорные ландшафты, леса, зелёные луга и долины.

Причины, по которым этот путь стал настоящим чудом для бегунов:

1. Разнообразие ландшафтов и трудных тропинок. Более лёгкие тропы чередуются с более сложными участками на камнях и склонах.

2. Хорошо обозначенный маршрут.

Карты и информация о времени в пути позволяют точно спланировать каждый этап.

3. Подходящие расстояния и гибкие этапы.

Ежедневные дистанции маршрута идеально подходят для бегунов: они варьируются от 15 до 25 км.

4. Уникальная обстановка.

Ретийский путь проходит через величественные пейзажи скалистых стен, панорамы зелёных долин и небольшие альпийские деревни.

Идеальное время для путешествия по Ретийскому пути — с конца весны до начала осени.

Уточнения

Доломи́товые А́льпы (итал. Dolomiti, нем. Dolomiten) — горный массив в Восточных Альпах, входят в систему Южных Известняковых Альп. Массив располагается в северо-восточной части Италии на территории провинций Беллуно, Больцано, Порденоне, Тренто и Удине. Массив ограничен долинами рек: Изарко (северо-запад), Пустерия (север), Пьяве (восток и юго-восток), Брента (юго-запад) и Адидже (запад). Протяжённость системы составляет около 150 км, высшая точка — гора Мармолада (3342 м).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
Недвижимость
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля Аудио 
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому
Туризм
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому Аудио 
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Шоу-бизнес
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Шаги к счастью: как физическая активность снижает риск депрессии Игорь Буккер В Днепропетровской области растёт паника в связи с приближением ВС РФ к её границам Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Последние материалы
В Таиланде легализуют казино с целью привлечения туристов
5 упражнений, которые помогут сделать плечи шире: секреты быстрой трансформации
Ретийский путь — прекрасное место, чтобы проверить свои физические возможности
Нет тела — нет дела: бывший украинский военный рассказал о об отношении Киева к погибшим
Выражают озабоченность: на Западе обратили внимание на удар ВСУ по России
Россия и Афганистан укрепляют экономические связи через поставки муки и энергоресурсов
Тушат не тот пожар: Россия посоветовала Германии помочь США, а не ВСУ
Обычная чашка кофе может увеличить продолжительность жизни — узнайте как
Условный сигнал: в Словакии рассказали о визите российской делегации
Используем необычные приёмы: как посадить мелкие семена без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.