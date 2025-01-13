Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходьба вместо спортзала: в чём секрет её эффективности?
Белок и спорт: как повысить его эффективность для мышц
Новый взгляд на перераспределение природных богатств России — в Госдуму внесён законопроект
Всё, что нужно знать об интервальном голодании: польза и риски
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
В Таиланде легализуют казино с целью привлечения туристов
5 упражнений, которые помогут сделать плечи шире: секреты быстрой трансформации
Ретийский путь — прекрасное место, чтобы проверить свои физические возможности
Нет тела — нет дела: бывший украинский военный рассказал о об отношении Киева к погибшим

Россияне стали чаще ездить на отдых в страны Европы

1:14
Туризм

В 2024 году россияне значительно активнее бронировали авиабилеты в европейские страны, увеличив количество таких покупок на 8% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает газета "Ведомости" с ссылкой на пресс-службу сервиса OneTwoTrip.

Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом
Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом

Елена Шелехова, представитель данного сервиса, отметила, что доля европейских направлений в общем числе зарубежных заказов также увеличилась на 1 процентный пункт и составила 13%.

Аналитики добавляют, что интерес россиян к поездкам в Европу подтверждается увеличением числа поездок российских туристов в страны Европы с 1 января по 20 декабря 2024 года на 7% по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

Также на минувшей неделе сообщалось о росте спроса на авиабилеты в Японию — в 2024 году он достиг рекордных 234%. В результате, по итогам прошлого года количество российских туристов, посетивших Японию, увеличилось втрое по сравнению с 2023 годом.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Шоу-бизнес
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года Аудио 
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях Аудио 
Не выбрасывайте кожуру от цитрусовых: это дешёвое и суперэффективное средство от вредителей
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте кожуру от цитрусовых: это дешёвое и суперэффективное средство от вредителей Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Шаги к счастью: как физическая активность снижает риск депрессии Игорь Буккер В Днепропетровской области растёт паника в связи с приближением ВС РФ к её границам Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Последние материалы
В Таиланде легализуют казино с целью привлечения туристов
5 упражнений, которые помогут сделать плечи шире: секреты быстрой трансформации
Ретийский путь — прекрасное место, чтобы проверить свои физические возможности
Нет тела — нет дела: бывший украинский военный рассказал о об отношении Киева к погибшим
Выражают озабоченность: на Западе обратили внимание на удар ВСУ по России
Россия и Афганистан укрепляют экономические связи через поставки муки и энергоресурсов
Тушат не тот пожар: Россия посоветовала Германии помочь США, а не ВСУ
Обычная чашка кофе может увеличить продолжительность жизни — узнайте как
Условный сигнал: в Словакии рассказали о визите российской делегации
Используем необычные приёмы: как посадить мелкие семена без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.