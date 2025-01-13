Россияне стали чаще ездить на отдых в страны Европы

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году россияне значительно активнее бронировали авиабилеты в европейские страны, увеличив количество таких покупок на 8% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает газета "Ведомости" с ссылкой на пресс-службу сервиса OneTwoTrip.

Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом

Елена Шелехова, представитель данного сервиса, отметила, что доля европейских направлений в общем числе зарубежных заказов также увеличилась на 1 процентный пункт и составила 13%.

Аналитики добавляют, что интерес россиян к поездкам в Европу подтверждается увеличением числа поездок российских туристов в страны Европы с 1 января по 20 декабря 2024 года на 7% по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

Также на минувшей неделе сообщалось о росте спроса на авиабилеты в Японию — в 2024 году он достиг рекордных 234%. В результате, по итогам прошлого года количество российских туристов, посетивших Японию, увеличилось втрое по сравнению с 2023 годом.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге.

