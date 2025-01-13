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Россиянам назвали лучшие места для отдыха на юге Москвы

2:16
Туризм

Южный округ столицы привлекает наибольшее количество клиентов на первичном рынке недвижимости. Согласно итогам 2024 года, ЮАО стал лидером по количеству зарегистрированных договоров долевого участия и занял второе место по объему нового жилья. Специалисты выделили десять ключевых мест для отдыха на юге Москвы.

Зимняя прогулка
Фото: unsplash.com by Дженесса Панайнте, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зимняя прогулка

Крупнейший крытый развлекательный парк в Европе "Остров Мечты", расположенный на Нагатинском полуострове, представляет собой современный и многофункциональный досуговый комплекс. Этот уникальный рекреационный кластер помимо аттракционов включает в себя ландшафтный парк площадью 44 гектара с набережной, торговый променад, вдохновленный мировыми столицами, и киноконцертный комплекс "Москва". При благоустройстве прилегающего зеленого массива застройщик учел сохранение более семи тысяч растений и высадку двухсот крупномерных деревьев.

Музейный заповедник "Коломенское" является живописным местом, где сочетаются исторические памятники и великолепная природа. Здесь можно осмотреть знаменитую шатровую церковь Вознесения XVI века, побывать в древнем поселении — Дьяково городище, а также прогуляться по залам восстановленного деревянного дворца царя Алексея Михайловича.

В городском квартале бизнес-класса "Ривер Парк Коломенское" находится самая длинная набережная на юге Москвы. Ее обстановка включает остановку для речного транспорта, семейный яхт-клуб с возможностью размещения собственных судов и комфортный пляж с лежаками. В процессе стройки набережной здесь появились рыбацкие мостики, лаундж-зоны, велодорожки, альпийские горки и арт-объекты, включая скульптуру маяка.

Дворцово-парковый ансамбль "Царицыно" был создан в XVIII веке по указу императрицы Екатерины II выдающимися архитекторами Василием Баженовым и Матвеем Казаковым. В ярких зданиях в стиле русской готики, восстановленных из руин в начале XXI века, разместились музеи, картинная галерея и оперный дом. 

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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