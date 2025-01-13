Россиянам назвали лучшие места для отдыха на юге Москвы

Южный округ столицы привлекает наибольшее количество клиентов на первичном рынке недвижимости. Согласно итогам 2024 года, ЮАО стал лидером по количеству зарегистрированных договоров долевого участия и занял второе место по объему нового жилья. Специалисты выделили десять ключевых мест для отдыха на юге Москвы.
Крупнейший крытый развлекательный парк в Европе "Остров Мечты", расположенный на Нагатинском полуострове, представляет собой современный и многофункциональный досуговый комплекс. Этот уникальный рекреационный кластер помимо аттракционов включает в себя ландшафтный парк площадью 44 гектара с набережной, торговый променад, вдохновленный мировыми столицами, и киноконцертный комплекс "Москва". При благоустройстве прилегающего зеленого массива застройщик учел сохранение более семи тысяч растений и высадку двухсот крупномерных деревьев.
Музейный заповедник "Коломенское" является живописным местом, где сочетаются исторические памятники и великолепная природа. Здесь можно осмотреть знаменитую шатровую церковь Вознесения XVI века, побывать в древнем поселении — Дьяково городище, а также прогуляться по залам восстановленного деревянного дворца царя Алексея Михайловича.
В городском квартале бизнес-класса "Ривер Парк Коломенское" находится самая длинная набережная на юге Москвы. Ее обстановка включает остановку для речного транспорта, семейный яхт-клуб с возможностью размещения собственных судов и комфортный пляж с лежаками. В процессе стройки набережной здесь появились рыбацкие мостики, лаундж-зоны, велодорожки, альпийские горки и арт-объекты, включая скульптуру маяка.
Дворцово-парковый ансамбль "Царицыно" был создан в XVIII веке по указу императрицы Екатерины II выдающимися архитекторами Василием Баженовым и Матвеем Казаковым. В ярких зданиях в стиле русской готики, восстановленных из руин в начале XXI века, разместились музеи, картинная галерея и оперный дом.
Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.