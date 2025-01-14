Примерно 30% туристов отказались от отдыха из-за отмен рейсов Flydubai

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Flydubai временно отменила рейсы в Минеральные Воды и Сочи после крушения самолёта Azal в Актау. Рейсы приостановлены до 22 января, что привело к значительным неудобствам для туристов и участников туриндустрии.

Фото: Wikimedia Commons by N82khan is licensed under Public domain Fly Dubai Boeing 737

Другие зарубежные авиакомпании также приняли решение отменить рейсы в аэропорты юга России. В результате туристы были вынуждены пересаживаться на альтернативные рейсы, что усложнило их планы. Около 30% путешественников отказались от поездок, не желая тратить дополнительные средства или лететь из других аэропортов.

Туроператоры и агентства оказались перед необходимостью оперативно пересаживать клиентов на рейсы других перевозчиков, а в некоторых случаях туристы вынуждены были отменять свои поездки из-за сложностей с перебронированием отелей и перелётов. Эти изменения вызвали разочарование у туроператоров, которые критикуют действия Flydubai за создание негативного опыта для клиентов.

После возобновления продаж билетов Flydubai, вероятно, столкнётся с падением интереса к своим предложениям. В то же время ограничения на полёты со стороны таких авиакомпаний, как Qazaq Air, Qanot Sharq и El Al, оказали минимальное влияние на организованный туризм, поскольку их маршруты не играют ключевой роли в этой сфере. Полётные программы туроператоров уже скорректированы, чтобы минимизировать последствия отмены рейсов.

Уточнения

Dubai Aviation Corporation (араб. مؤسسة دبي للطيران‎), действующая как Flydubai (араб. فلاي دبي‎), — государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай.

